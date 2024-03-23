Öldürüp saatlerce tur atmışlar... Bagajdan kuyumcunun cesedi çıktı

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İzmir Bornova’da önceki akşam, polis merkezine giden Enes Özkurhan (24), bir özel hastanenin otoparkında, park halindeki 35 TU 261 plakalı otomobilin bagajında ceset olduğunu ihbar etti. Otoparka giden ekipler, otomobilin bagajında başından 3 kurşunla vurulmuş erkek cesedi buldu. Bagajdan çıkarılan cesedin kuyumcu dükkânı sahibi Bekir Bozar’a (68) ait olduğu belirlendi.

BAŞINA 3 EL ATEŞ EDİLMİŞ

Bekir Bozar cinayeti ile ilgili ihbarda bulunan Enes Özkurhan ifadesinde, 19 Mart akşamı çocukluk arkadaşı F.B.’nin (24) kendisini arayarak, çağırdığını kaydetti. Özkurhan, Bozar ile F.B.’nin aynı otomobilde olduğunu ve tarafların isteği ile otomobili kullandığını söyledi. Bozar’ı eve bırakmak için yola çıktıklarını söyleyen Özkurhan, bir süre sonra ikilinin alacak meselesi nedeniyle tartıştıklarını, F.B.’nin tabanca ile 3 kez ateş ederek Bozar’ı öldürdükten sonra durmadan otoyola çıkıp, Manisa tarafına gitmesini söylediğini ifade etti.

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Kilometrelerce dolaştıktan sonra sabah İzmir’e döndüklerini anlatan Özkurhan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Polis ekipleri, Bekir Bozar’a ait kuyumcu dükkânından altın çalındığını, F.B.’nin borçlu olduğu 14 kişiye altın karşılığında ödeme yaptığını belirledi. Ekipler, F.B.’yi aramayı sürdürüyor.