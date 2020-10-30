Öldürüp kaçtı! Kaçış anı böyle görüntülendi

Olay, 28 Ekim akşamı saat 19.30 sıralarında bir iş yerinde meydana geldi. F.E., husumetli olduğu Engin Ekşioğlu'nun iş yerine geldi. İkili arasında başlayan tartışma sırasında F.E. yanında getirdiği tabancayla Ekşioğlu'na 3 el ateş edip kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Engin Ekşioğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

KAÇIŞ ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Cinayetin ardından şüphelinin peşine düşen ekipler, olay yeri yakındaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Bir iş yerine ait güvenlik kamerasından F.E.'nin elinde tabancayla koşarak kaçtığı görüldü. Polis, F.E.'yi yakalamak için çalışma başlattı.