Öldürüp gömmeye ‘iyi hal’

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O dönem şüpheli olarak ifadesi alınan Osman Biçer (37), tam 10 yıl sonra katıldığı bir televizyon programında cinayeti itiraf etti. Osman Biçer’in gösterdiği Büyükçekmece’deki tarlada arama yapan polisler Güldane Biçer’in kemiklerini buldu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açtı. Osman Biçer, Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, eşini kendisini aldattığı için öldürdüğünü iddia etti. Ancak mahkeme bu yalana inanmayarak Osman Biçer’e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi, ancak cezada ‘iyi hal’ indirimi uygulandı. Osman Biçer’in cezası, duruşmalardaki saygılı tutumu, pişmanlık göstermesi nedeniyle müebbet hapse indirildi.