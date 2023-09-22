Öldürülen Türk DJ’in davası başladı

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İngiltere’nin başkenti Londra’da geçen yıl ekim ayında, Türk DJ Koray Alpergin (43) ve sevgilisi Gözde Dalbudak bir restoranda yemek yedikten sonra kaçırılmış ve kız arkadaşı iki gün boyunca tuvalette kilitli tutulurken işkence edilmişti. Türk radyo istasyonu Bizim FM’in de sahibi olan Alpergin’in cansız bedeni daha sonra Essex’teki ormanlık alana atılmıştı. 6 şüphelinin ‘cinayet, adam kaçırma, hürriyeti tehdit ve adaleti yanıltmaya çalışmaktan’ yargılanmasına Old Bailey Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Alpergin’in vücudunda 94 farklı yara izi bulunduğu, 14 kaburgasının kırıldığı ve boğma izleri bulunduğu kaydedildi.