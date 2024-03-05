Öldürülen İpek’in acılı annesi firari 2 şüpheliye seslendi: Devletten kaçamayacaksınız

Haberin Devamı

ADANA’da 14 Şubat Sevgililer Günü gecesi İl Emniyet Müdürlüğü’ne giden Yaşar B. (20), sevgilisi İpek Akgül’ü öldürüp portakal bahçesine gömdüğü ihbarında bulundu. Şüpheli gözaltına alınırken, polis ekipleri Yumurtalık ilçesindeki bahçeye gidip çalışma başlattı.

ÖNCE KEMİKLERİNİ KIRMIŞLAR

Yaşar B.’nin gösterdiği noktada araştırma yapan ekipler, Akgül’ün toprağa gömülü cesedini buldu. Ayrıca bölgeye birkaç 100 metre uzaklıkta cinayette kullanıldığı değerlendirilen tabanca bulundu. Otopsisinde, İpek Akgül’ün 11 Şubat’ta önce dövülerek kolunun ve kaburgalarının kırıldığı ardından vücudunun çeşitli yerlerinden tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Akgül’ün cenazesi, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Polis ekipleri, teslim olan Yaşar B.’nin yanı sıra 2 şüpheliyi daha gözaltına aldı. İşlemleri sonrası 3 şüpheli tutuklanırken, cinayete karıştığı değerlendirilen 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Haberin Devamı

‘SANKİ KURŞUNA DİZMİŞLER’

Kızının tişörtünü giyip her gün mezarına gittiğini anlatan anne Sihan Akgül, “Kızımın sevgilisi yoktu. Bu kişilerle nasıl tanıştığını bilmiyorum. Şüpheliler, kızıma işkence edip hunharca dövdükten sonra sanki kurşuna dizmişler. Çırılçıplak bedeni, portakal bahçesine gömülüydü. Onun saçlarını okşayamadım. Çünkü cenazesini yıkarken elimde kaldı. Dünyalar güzeli bir kızdı. Duruluğu ve saflığıyla onlara kurban gitti. Ona doyamadan benden aldılar. Kızıma komplo kurup katlettiler. Devletten kaçamayacaksınız, bu olay aydınlatılacak. 3’ünüz tutuklandınız, 2’niz hâlâ dışarıda; firari geziyorsunuz. Adalete güveniyorum, yakalanacaksınız. Elinizi doğurup büyüttüğümüz kızlarımızdan uzak tutun” dedi.