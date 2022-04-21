Öldürülen Ceyda Yüksel'in annesi: Sanık en ağır cezayı alana kadar vazgeçmeyeceğim

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Barbaros Mahallesi 5218 Sokak'ta yaşayan kaynak ustası Serkan Dindar'ın zemin kattaki dairesinden 20 Ağustos 2020'de saat 01.00 sıralarında polise tartışma ve cam sesleri geldiği ihbar edildi. Adrese giden polis, daireye girdiğinde Ceyda Yüksel'i ölü buldu. Yüksel'in sağ kolunun kopma derecesinde kesildiği ve vücudunda cam kesikleri bulunduğu belirlendi. Otopsinin ardından Yüksel'in cenazesi İstanbul'da toprağa verildi. Olayın ardından gözaltına alınan ve 4.00 promil alkollü olduğu belirlenen Serkan Dindar, olayı hatırlamadığını söyledi. Sevk edildiği adliyede tutuklanan Serkan Dindar'ın 'yaralama' ve 'trafiği tehlikeye sokma' suçlarından sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı. Ceyda Yüksel'in Dindar ile sosyal medyada, aynı gezi ve kamp sayfalarını takip ettiği, ikilinin böylelikle tanışıp, sık sık çok sevdikleri köpeklerden sohbet ettikleri belirlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma sonunda Dindar hakkında, 'kasten öldürme' suçundan 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Yüksel'in katil zanlısı Dindar'ın yargılanmasına yarın İzmir 6'ncı Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

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'KIZIMDAN GÜÇ ALIYORUM'

Davanın 8'inci duruşması öncesi konuşan Ceyda'nın annesi Filiz Demiral, 'adalet' çağrısında bulundu. Demiral, "Olayın üzerinden 1,5 sene ve 7 celse geçti. Ancak hala bir sonuca ulaşamadık. Ben adaleti duruşma salonunda arıyorum, aramaya da devam edeceğim. Kızımın yasını hala tutamadım. Onun mezarına gidip konuşuyorum ve ondan güç istiyorum. Çok yoruldum ama kesinlikle pes etmeyeceğim. Tek başıma kalsam bile adalet mücadeleme devam edeceğim. Bu adam en ağır cezayı alana kadar vazgeçmeyeceğim. Gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) kadar gideceğim. Bu gece İstanbul'dan yola çıkacağım ve diğer 7 celsede olduğu gibi yine duruşma salonunda olacağım" ifadelerini kullandı.