Öldürmek için barışmış

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İzmir Urla’daki pansiyonun çalışanları, 3 gündür burada kalan Dudu Yılmaz'ı (21) göremeyince, 16 Haziran akşamı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Polis ekipleri, girdikleri odada bir pastanede garson olarak çalışan Dudu Yılmaz'ı boynuna kablo dolanmış şekilde, ölü halde buldu.

Dudu Yılmaz'ın geçen yıl kasım ayında evlendiği Rıfat Yılmaz'dan (26) şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak istediği, bu nedenle 3.5 aydır ayrı yaşadıkları tespit edildi. Rıfat Yılmaz'ın, eşi Dudu Yılmaz’ı ikna edip pansiyona çağırdığı saptandı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak’ta yakaladığı Rıfat Yılmaz’ı gözaltına aldı. Rıfat Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, Dudu Yılmaz'ın acılı ailesi adalet çağrısında bulundu. Kızının sistematik olarak şiddet gördüğünü belirten Fatma Önal, kendilerinin ise bu durumdan sonradan haberdar olduklarını belirtti.

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'ARKADAŞINA CİNAYETİ SÖYLEMİŞ'

Cinayet şüphelisi Rıfat Yılmaz’ın, kızına ait cep telefonundan kendisine mesajlar attığını söyleyen Fatma Önal, "Dudu’yla telefonla konuştuğumuzda geleceğini ve bir daha da Fırat'ın yanına gitmeyeceğini söyledi. O gece eve gelmedi. Ulaşmaya çalıştık ve cep telefonu numarasından 'Geleceğim', 'Peşime düşmeyin', 'Sinemadayım' yazan mesajlar geldi. Aslında mesajları Rıfat Yılmaz, kızımı öldürdükten sonra onun ağzından yazmış. Bir süre sonra da telefon kapandı. Bir arkadaşına Dudu'yu öldürdüğünü söylemiş. O kişi de kızımın patronuna durumu anlatınca patron da bize ulaştı. Olaydan bu şekilde haberdar olduk" ifadelerini kullandı.

Kızı için adalet vurgusu yapan Fatma Önal, "Çok zor günler geçiriyoruz. En ağır ceza verilsin. Adalet istiyoruz" dedi.

Anne Fatma Önal , “4 ay evli kaldıkları sürede kızıma eziyet çektirmiş. Şiddet gördüğünü sonradan öğrendik” dedi.

BİR BABANIN FERYADI

-Rıfat Yılmaz’a indirimsiz en ağır cezanın verilmesi gerektiğinin altını çizen Dudu Yılmaz’ın babası Salih Önal ise “Biz ona acıdık ama o bize acımadı. Annesi ve babasını kanserden kaybettiğini öğrenince ona merhamet ettik. Evlerini biz kurduk. Kızımla onu öldürmek için barışmış” diye konuştu.