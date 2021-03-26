Öldüresiye dövdü bıçak çekti paylaştı! Zorba yakalandı

SOSYAL medyada yayınlanan bir görüntü, hem kullanıcıları hem de polisi harekete geçirdi. İşitme engelli Fırat Kaya pazartesi günü, kullanıcı adı ‘Delikanlı’ olan Instagram hesabından, işitme engelli Engin E.’nin boğazına bıçak dayamış halde çekilen görüntüsünü paylaştı. Engin E.’nin yüzünün kanlar içinde olduğu görüntü önceki gece Twitter’da paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük tepki gösterdiği paylaşım kısa sürede #FıratDelikanlıTutuklansın hashtag’i ile trend topic oldu.

Yüzde 50 engelli Engin E.’nin olaydan sonra şikâyetçi olduğu ortaya çıktı. Engin E., ifadesinde yaşadıklarını şöyle anlattı: “Benim gibi işitme engelli olan Fırat´ı da Aydın´dan tanıyorum. Fırat, 22 Mart günü beni cep telefonumdan aradı. İzmit’e gelmemi, hediyelik eşya işi olduğunu belirtti. Hediyelik eşyaları satıp 150 lira kazandım. Fırat’la anlaşmamız yarı yarıya olacaktı. Sonra Fırat’ın yanında bulunan 4 kişiyle birlikte araçla dağ evine gittik. Toplam 6 kişiydik. Ben kazancım olan yarı parayı Fırat’tan istedim. Fırat’ın yanındaki kişi ‘Vermiyoruz’ dedi, küfür etmeye başladı.”

ÇIPLAK FOTOĞRAFI SORDU

Bu sırada Fırat Kaya’nın kendisine 5 yıl önce sosyal medyada çıkan çıplak fotoğraflarını gösterdiğini söyleyen Engin E., “Hepsi bana vurmaya başladı. Kanlar içerisinde kaldım. O an fotoğraflarımı çektiler. Sonra araca bindirip otogarda indirdiler. Güvenlikçilere giderek durumu anlattım, ambulans çağırdılar” dedi.

Fırat Kaya, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Gölcük’te yakalanıp gözaltına alındı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasında, “Şüpheli ve ona yardım eden diğer şüpheliler hakkında ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ ve ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma’ suçlarından cumhuriyet başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır” denildi.

LGBTİ’LER TEPKİ GÖSTERDİ

Engin E.’nin annesi Şengül E. ise “Oğlumu o halde görünce deliye döndüm. Oğlumu öyle görmeye dayanamadım. Oğlumu dövenler daha önce de sözlü tacizde bulunuyorlardı” diye konuştu. Öte yandan sosyal medyada Fırat Kaya’ya yönelik tepkiler çığ gibi büyürken, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Aydın LGBTİ+ Dayanışması da sosyal medya hesaplarından olaya tepki gösterdiler.

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