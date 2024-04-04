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Öldüren uyuklamaya 8 yıl hapis

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#İett#Şoför#KAZA
Öldüren uyuklamaya 8 yıl hapis
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2024 07:00

İstanbul Bahçelievler’de otobüs durağına dalarak 2 kişinin ölümüne neden olan İETT şoförü Sefer Baldan, 8 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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İstanbul Bahçelievler’de İETT şoförü Sefer Baldan, 2 Şubat 2023 günü D-100 Karayolu’ndaki otobüs durağına dalarak bekleyen yolculara çarptı. Kazada Hikmet Kaya (51) isimli kadın ile Ahmad Rzayev (52) hayatını kaybetti, İbrahim Ethem Şekerli (42) ve Fehim Aydın (52) ise yaralandı. Otobüsü kullanırken uyuduğu belirlenen Sefer Baldan tutuklandı. Hakkında ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Adli Tıp Kurumu hazırladığı raporda sanığın asli kusurlu olduğunu belirtti. Bakırköy 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava önceki gün görülen duruşmada karara bağlandı. Son sözleri olarak “30 yıllık şoförüm. İlk defa başıma böyle bir kaza geldi” diyen Sefer Baldan, ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 8 yıl 10 ay 20 gün hapisle cezalandırıldı. 

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#İett#Şoför#KAZA

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