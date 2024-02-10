Öldüren kavgaya 15’er yıl istendi

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Kaçarak bir işyerinin bahçesine sığınan Şakun, burada baygınlık geçirdi ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan E.A., E.Ö. ve M.E.D. tutuklandı, E.D. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma sonunda 4 çocuğa ‘kasten öldürme’ suçundan dava açtı. Başsavcılık 18 yaşından küçük olan E.A., E.D. ve M.E.D.’nin 15’er yıl, 15 yaşından küçük olan E.Ö.’nün ise 11 yıl hapsini istedi.

İddianamede, fikir ve eylem birliği içerisinde bulunan çocukların Abdullah Şakun’u öldürme kastıyla hareket ettikleri anlatıldı. İddianamede, Abdullah Şakun’un ölüm nedeninin travma sonucu ani solunum ve dolaşım durması sonucu olduğu da belirtildi.

BAŞKA TÜRLÜ HAREKET EDERMİŞ

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Abdullah Şakun’u hayatında ilk kez gördüğünü iddia eden M.E.D., iddianamede yer alan ifadesinde şunları söyledi: “Amacım kesinlikle kavga etmek değildi. Kendisine fiziki müdahalede bulunmadım. Neden öldüğünü bilmiyorum.”

E.A. ise ifadesinde, “Öldürme kastıyla hareket etmedim. Öldürmek istesem başka türlü hareket ederdim, tokat atmazdım” dedi.