Öldüren ihmale 10 milyon TL’lik dava

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İSTANBUL’da bir şirkette yönetici olarak çalışan 29 yaşındaki Elif Kesgin’in 10 yıllık evliliği eşinin alkol ve uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle yürümüyordu. Eşi tarafından sürekli şiddet ve baskı gören Elif Kesgin, şimdi 8 yaşında olan kızını anne ve babasının yanında büyütmek zorunda kaldı. Elif Kesgin’de yaşadığı stres nedeniyle 6 yıl önce kolit hastalığı meydana geldi.

PSİKOLOJİK DEYİP EVE GÖNDERDİLER

Kadıköy’deki özel bir hastaneye başvuran Elif Kesgin, kolit teşhisi üzerine bağırsak ameliyatı oldu. İddiaya göre ameliyatın ardından bir türlü iyileşemeyen Elif Kesgin, bu şikâyetlerini ameliyatı yapan doktora ilettiğinde, ‘Sen artık bu şikâyetleri huy edindin. Seninki psikolojik. Ağrın, sancın da öyle’ denilerek eve gönderildi. Genç kadın, doktoruna güvendiği için 5 yıl boyunca gidip geldiği özel hastanede şifa ve derman bulamadı.

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İddiaya göre 4 Ocak 2023 tarihinde çok sancılanan Elif Kesgin evlerinin yakınındaki devlet hastanesine gitti. Yapılan muayene sonucunda Elif Kesgin’in bağırsağında oksitlenmiş bir iğne ucu bulunduğu ve bu duruma derhâl müdahale edilmesi gerektiği söylendi. Öğrendikleri karşısında büyük panik yaşayan Elif Keskin, ameliyatının gerçekleştiği özel hastanedeki doktoruna gittiğinde 6 ay boyunca sıvı gıda alması gerektiği söylenerek evine gönderildi.

SUÇ DUYUSUNDA BULUNDULAR

İddiaya göre doktorunun ilgisizliği yüzünden 6 ay sonra rahatsızlanan Elif Kesgin 14 Haziran 2023 günü acil ameliyata alındı. İddiaya göre kanlı önlükleriyle yoğun bakımdan çıkarılan Elif Kesgin, konuşamaz ve yürüyemez halde iken zorla yürüyüşe çıkarıldığı sırada fenalaşıp yere düştü ve annesinin gözleri önünde can verdi. Elif Kesgin’in vefat etmesinde doktor ve hastane yönetiminin ağır kusur ve ihmalinin olduğunu iddia eden annesi Gönül ve babası Adnan Aksoy savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından doktor ve hastane yönetimi hakkındaki soruşturma başlatılırken, Elif Kesgin’in ailesi bu defa İstanbul Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak ilgililer hakkında 10 milyon liralık tazminat davası açtı. Avukat Handan Bakbak dava dilekçesinde “Hizmet veren tüm sağlık personeli yaşanılanlardan ağır derecede sorumludur” dedi.