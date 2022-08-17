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Öldüren ihmal

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Otomobil#Bebek
Öldüren ihmal
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2022 07:00

Adana’da otomobilde ölü bulunan Suriye uyruklu Badr Alddın Malahafjı’nin (3) uyuduğu için babası tarafından araçta bırakıldığı ortaya çıktı.

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Sıcak ve havasızlıktan öldüğü değerlendirilen çocuğun cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Baba M. Sifeddin Malahaji’nin ifadesinde, “Kardeşimin işyerini ziyaret etmek için gittiğim yerde otomobili gölgeye park ettim. Oğlum uyuyor diye kıyamadım. Camları biraz açıp bırakıp gittim. Yarım saat sonra döndüğümde baygın halde buldum” dediği öğrenildi. Kesin ölüm nedeni otopsi sonucu ile belirlenecek Badr Alddın Malahafjı’nın cenazesi, toprağa verilmek üzere Hatay’ın Reyhanlı ilçesine götürüldü.

 

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#Adana#Otomobil#Bebek

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