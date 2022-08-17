Öldüren ihmal

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Sıcak ve havasızlıktan öldüğü değerlendirilen çocuğun cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Baba M. Sifeddin Malahaji’nin ifadesinde, “Kardeşimin işyerini ziyaret etmek için gittiğim yerde otomobili gölgeye park ettim. Oğlum uyuyor diye kıyamadım. Camları biraz açıp bırakıp gittim. Yarım saat sonra döndüğümde baygın halde buldum” dediği öğrenildi. Kesin ölüm nedeni otopsi sonucu ile belirlenecek Badr Alddın Malahafjı’nın cenazesi, toprağa verilmek üzere Hatay’ın Reyhanlı ilçesine götürüldü.