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‘Olası kasıttan yargılanmalı’

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#Doğu Akdeniz Üniversitesi#Motosiklet#Ehliyetsiz
‘Olası kasıttan yargılanmalı’
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2024 07:00

İzmir Bornova’da 31 Aralık 2021’de, ehliyetsiz sürücü İsa Eyice’nin (28) kullandığı ticari araç ile Sude Solak’ın kullandığı motosiklet kavşakta çarpıştı.

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Motosikletin arkasında kask takmadan oturan Dilara Aldanoğlu (26),  kaza sonrası beyin travması ve buna bağlı kanama geçirdi. Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olan Dilara, 2 yıl 3 aydır yatağa mahkûm. Sanık İsa Eyice, “tedbirsiz ve dikkatsizlik neticesinde birden fazla kişinin yaralanmasına neden olduğu” gerekçesiyle 3 yıl hapse çarptırıldı. Eyice’nin cezası daha sonra 4.5 yıla yükseltildi. Dilara’nın annesi Yasemin Aldanoğlu, avukatları aracılığıyla kararı istinaf mahkemesine taşıdı. Gerekçe olarak ise sürücünün bilinçli taksirle değil, olası kastla bu suçu işlediği belirtildi. Anne Aldanoğlu, “Sanığın ehliyetsiz trafiğe çıkışı, olası kasta girmeli. Ağır ceza mahkemesinde yargılanmasını istiyorum” dedi.  

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#Doğu Akdeniz Üniversitesi#Motosiklet#Ehliyetsiz

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