‘Olası kasıttan yargılanmalı’

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Motosikletin arkasında kask takmadan oturan Dilara Aldanoğlu (26), kaza sonrası beyin travması ve buna bağlı kanama geçirdi. Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olan Dilara, 2 yıl 3 aydır yatağa mahkûm. Sanık İsa Eyice, “tedbirsiz ve dikkatsizlik neticesinde birden fazla kişinin yaralanmasına neden olduğu” gerekçesiyle 3 yıl hapse çarptırıldı. Eyice’nin cezası daha sonra 4.5 yıla yükseltildi. Dilara’nın annesi Yasemin Aldanoğlu, avukatları aracılığıyla kararı istinaf mahkemesine taşıdı. Gerekçe olarak ise sürücünün bilinçli taksirle değil, olası kastla bu suçu işlediği belirtildi. Anne Aldanoğlu, “Sanığın ehliyetsiz trafiğe çıkışı, olası kasta girmeli. Ağır ceza mahkemesinde yargılanmasını istiyorum” dedi.