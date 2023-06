‘Okyanus rallisi’ finale yelken açtı

Haberin Devamı

Geçen iki gün boyunca yelken dünyasının kalbi Hollanda’da attı. Bunun sebebi dünyanın en zor yelken yarışı olarak gösterilen The Ocean Race’in finalden önceki son durağının Hollanda’nın Lahey şehri olmasıydı. Volvo Cars sponsorluğunda bu sene 50’nci yılını kutlayan The Ocean Race, sporcular için adeta bir hayatta kalma savaşı. Dünyanın en iyi yelkencileri 6 aydır dünyayı dolaşarak yarışı birinci tamamlamak için varlarını yoklarını ortaya koyuyor. Yarışçılar, 15 Ocak’ta İspanya’nın Alicante şehrinde başlayan yarışta, VO65 tipi VE IMOCA yelkenlerle müsabakanın son ayağı Cenova’ya ulaştığında, tam 60 bin kilometre mesafe kat etmiş olacaklar.

HER ETAPTA 11 KİLO VERİYORLAR

Milyon Euro’luk yelkenler, daha hızlı gitmek için taze gıda dahi taşımıyor. Sporcular aylar süren yolculuk boyunca enerji ve kalori miktarı belirlenmiş toz halindeki besinler ve kurutulmuş gıdalar yiyor. Suyu denizden arıtarak içiyorlar, her etapta ortalama 11 kilo veriyorlar. Teknede arıza olduğunda kendileri tamir ediyor, hastalandıklarında da yine kendilerini tedavi ediyorlar. Zorlu hava koşullarında aylarca süren bu yarışta, aileler de sporcuları görebilmek için durak ülkelere geliyor. Limanlarda yaşanan kısa görüşmelerde duygusal anlar yaşanıyor.

1 TEMMUZ’DA TAMAMLANACAK

The Ocean Race kapsamında yapılan Den Haag Liman Yarışması’nda kazanan ev sahibi Hollanda JAJO takımı oldu. Sporcular 14 Haziran öğleden sonra Den Haag’daki Liman Yarışı’nda, VO65’in başlangıcından itibaren tüm filonun önünden geçerek yarışı tamamladı. Denizciler bu son liman içi yarış sonrasında İtalya’nın Cenova şehrinde gerçekleştirilecek final yarışına doğru yola çıktı. The Ocean Race’in büyük finali 1 Temmuz’da yapılacak. Önümüzdeki The Ocean Race yarışları 2026-27 ve 2030-31’de gerçekleştirilecek.

Ece Çelik/Lahey

- Yarışı izlemek üzere gittiğimiz Lahey adeta festival yeri gibiydi. Şehirde çeşitli konserler ve yelkencilikle ilgili etkinlikler yapılırken dünyanın dört bir yanından gelen denizciler yarıştaki son durumu büyük bir heyecanla takip ediyordu.