×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Okumasını istemediği kız kardeşinin okulunu basıp öğretmenlere saldırdı

Güncelleme Tarihi:

#Yüreğir#Adana#Öğretmen
Okumasını istemediği kız kardeşinin okulunu basıp öğretmenlere saldırdı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2023 04:28

Adana'da ortaokul öğrencisi kız kardeşini okutmak istemeyip okulu basan şüpheli, kendisine engel olmak isteyen öğretmenlere saldırdı. 5 öğretmeni yaralayan şüpheli, tutuklanarak cezaevine kondu.

Haberin Devamı

Olay, merkez Yüreğir ilçesine Başak Mahallesi'ndeki İsmail Sefa Özler Ortaokulu'nda meydana geldi. Berat Z., iddiaya göre, ortaokul öğrencisi kız kardeşini, okumasını istemediği gerekçesiyle okuldan almak istedi.

ÖĞRETMENLER ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI

Okulu basıp, sınıftan kız kardeşini zorla çıkarmak isteyen Berat Z.'ye öğretmenler engel olmaya çalıştı. Berat Z., kendisine engel olmak isteyen öğretmenlere saldırıp, 5 kişiyi yaraladı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İhbar olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk alınan bilgiye göre yaralı öğretmenlerin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüpheli Berat Z. ise polis ekiplerince gözaltına aldı.Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Berat Z., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yüreğir#Adana#Öğretmen

BAKMADAN GEÇME!