Okumasını istemediği kız kardeşinin okulunu basıp öğretmenlere saldırdı

Haberin Devamı

Olay, merkez Yüreğir ilçesine Başak Mahallesi'ndeki İsmail Sefa Özler Ortaokulu'nda meydana geldi. Berat Z., iddiaya göre, ortaokul öğrencisi kız kardeşini, okumasını istemediği gerekçesiyle okuldan almak istedi.

ÖĞRETMENLER ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI

Okulu basıp, sınıftan kız kardeşini zorla çıkarmak isteyen Berat Z.'ye öğretmenler engel olmaya çalıştı. Berat Z., kendisine engel olmak isteyen öğretmenlere saldırıp, 5 kişiyi yaraladı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İhbar olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk alınan bilgiye göre yaralı öğretmenlerin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüpheli Berat Z. ise polis ekiplerince gözaltına aldı.Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Berat Z., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.