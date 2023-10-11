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Okulu basan veli öğretmenlere saldırdı

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#Beylikdüzü#Veli#Öğretmen
Okulu basan veli öğretmenlere saldırdı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2023 07:00

İstanbul Beylikdüzü’nde TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nda birkaç öğrencinin disiplinsiz davranışı nedeniyle 5 Ekim günü, Davranışları Değerlendirme Kurulu toplandı. Öğrencilere yaptırım uygulanma kararı verilen kurul toplantısının ardından okula gelen bir öğrencinin velisi ve yakınları öğretmenlere saldırdı.

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Okul önünde açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen İstanbul 5 No’lu Şube Başkanı Yusuf Sabaz, “Biz okullarda sadece öğretmenlik yapmıyoruz, arkadaşlarımız aynı zamanda güvenlik, aynı zamanda rehberlik aynı zamanda bir işçi gibi fedakârca çalışıyor.

‘OLAYIN KÖKENİNDE AKRAN ZORBALIĞI VAR’

Bu olayın kökeninde bir akran zorbalığı var. 5-6 öğrenci bir öğrenciye akran zorbalığı uyguluyorlar. Bu disiplin işlemi üzerinden giden gelen dedikodularla veli okulu basıyor. Öğretmen arkadaşlar da darp raporu aldı. Olayın hukuki, adli takipçisi olacağız. Artık bir şeyleri şiddetle çözme eğiliminden vazgeçmemiz gerekiyor” dedi.

 

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#Beylikdüzü#Veli#Öğretmen

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