Okulu basan veli öğretmenlere saldırdı

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Okul önünde açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen İstanbul 5 No’lu Şube Başkanı Yusuf Sabaz, “Biz okullarda sadece öğretmenlik yapmıyoruz, arkadaşlarımız aynı zamanda güvenlik, aynı zamanda rehberlik aynı zamanda bir işçi gibi fedakârca çalışıyor.

‘OLAYIN KÖKENİNDE AKRAN ZORBALIĞI VAR’

Bu olayın kökeninde bir akran zorbalığı var. 5-6 öğrenci bir öğrenciye akran zorbalığı uyguluyorlar. Bu disiplin işlemi üzerinden giden gelen dedikodularla veli okulu basıyor. Öğretmen arkadaşlar da darp raporu aldı. Olayın hukuki, adli takipçisi olacağız. Artık bir şeyleri şiddetle çözme eğiliminden vazgeçmemiz gerekiyor” dedi.