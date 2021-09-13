Okullarda PCR testi zorunlu mu süreç nasıl işliyor? Bakan Koca'dan açıklama

Okullarda PCR testi zorunluluğu, pek çok vatandaşın gündemindeki konu olmaya devam ediyor. Yüz yüze eğitimde bazı tedbirlerin alınacağı ve bu tedbirlerden birisinin de PCR testi olacağı açıklamasının akabinde pek çok kişi, okullarda PCR testi zorunlu olacak mı sorusuna odaklandı. İşte, o konuda Bakan Koca'nın yapmış olduğu net açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullarda PCR testi zorunluluğu hakkında şu bilgileri verdi

Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacak. Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek. PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla, en deneyimli arkadaşlar buluşacak.

DAHA ÖNCE DE AÇIKLAMIŞTI

Bakan Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısı sonrası açıklamalarda bulunmuş ve, şunları söylemişti;

Şu an için ciddi bir oran olmadığını söyleyebilirim. Biz ayrıca pazartesiden itibaren illerimizde bazı okullarımızda örnek olabilecek okullarımızı da öğrencileri de taramak istiyoruz. Rastgele tarama yapıp belirtisi olmadan toplumdan veya öğrencilerimizde virüsün yaygınlığını görmüş olacağız.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bilgi veren Bakan Koca, söz konusu testlerin yapılmadan önce velilerden onay alınacağını söyledi. Koca yaptığı paylaşımda, "Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacak. Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek. PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla, en deneyimli arkadaşlar buluşacak" dedi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara