Okullarda bayrak törenine katılıyor

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Dün Tuzla Halil Türkkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ndeki törene katılan Yazıcı’ya, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır da eşlik etti. Bayrak töreni sonrasında Yazıcı, Tuzla Halil Türkkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda 12’nci sınıf öğrencilerine temel bilimler sunumu yaptı.

Gençler için her türlü imkanı kullanmaya hazır olduklarını belirten Yazıcı, “Benim Tuzla’ya katmaya çalıştığım şeylerden biri de eğitim öğretim hayatı ile sanayi işbirliğinin oluşmasıdır. Bunu bir üniversite ile süslemeyi de düşünüyorum. Gençler için her türlü organizasyona hazırız, siz yeter ki isteyin” dedi.