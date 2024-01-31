Okullar ‘Yağmur’un şarkısı’nı söyleyecek

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Hatay Defne’de, Sümerler Ortaokulu’nda 7’nci sınıf öğrencisi olan Yağmur Rifaioğlu, müzik, şiir, tiyatro gibi faaliyetleri çok seven bir çocuktu. Ailesi de onu destekliyor, ilgi duyduğu alanlarda ilerlemesi için ellerinden gelen gayreti gösteriyordu. Daha 11 yaşında olmasına rağmen ailesinin desteği sayesinde ileri düzeyde piyano çalıyordu. Yağmur ayrıca çocuk şarkıları da yazıyordu. Bu konuda da en büyük destekçisi müzik öğretmenleriydi. Yağmur, geçen yıl şubat ayının başında müzik öğretmenlerine yazdığı şarkının sözlerini göstermiş ve bu sözlere bir beste yapılmasını istemişti. Ancak 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybetti.

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‘YAĞMUR İÇİN SÖYLE’

Yağmur Rifaioğlu’nun bu isteği hem müzik öğretmeni Nezahat Göztepe hem de diğer öğretmenleri tarafından bir vasiyet olarak kabul edildi. ‘Yağmur’un Şarkısı’ adıyla bestelenen ve çok sesli çocuk korolarında seslendirilen şarkı, depremin yıldönümünde birçok okulda aynı anda söylenecek.

Yağmur Rifaioğlu’nun yazdığı şarkı, asrın felaketinde hayatını kaybeden tüm çocukların anısına Sümerler Ortaokulu’nda 6 Şubat günü saat 10.00’da seslendirilecek. Etkinliğin “Yağmur için söyle” başlığıyla duyurulmasının ardından birçok okuldan, “Depremde hayatını kaybeden bütün çocuklar için ‘Yağmur’un Şarkısı’nı söylüyoruz” açıklamaları geldi.

Yağmur’un müzik öğretmeni Nezahat Göztepe öğrencisini şöyle anlattı:

“Yağmur 7’nci sınıf öğrencimizdi. Müzik, şiir, tiyatro gibi her türlü faaliyette yer alan çok gönüllü, girişken, doğal bir çocuktu. Annesi okul öncesi öğretmeniydi. Ayrıca çocuk şarkıları yazıyordu. Yağmur müzik sınıfımızı hiç boş bırakmazdı. Ne zaman koro yapacak olsak, ilk sıraya ismini yazdırırdı. Okul dışında da çok sesli müzik korolarına gidiyordu. Depremden 3 gün önce gittiği koronun şefi Sezgin Suna hocamıza WhatsApp’tan sesli bir mesaj göndermiş. ‘Öğretmenin benim yazdığım bir çocuk şarkısı var. Bunu festivalde söyleyebilir miyiz, buna nota yazar mısınız’ demiş. Ancak üç gün sonra deprem oldu. Yağmur, annesi ve babasıyla vefat etti. Küçük kardeşi Ela, 4 gün enkazda kaldıktan sonra kurtartıldı.

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‘24 BİN KİŞİYE ULAŞTIK’

Sezgin Hoca, bu şarkıyı depremden sonra toparlamaya çalıştığı çocuklarla gittiği festivallerde söyletmeye başladı. Yılın şarkısı seçildi. Adı da “Yağmur’un Şarkısı” oldu. Biz kendi okulumuzda okulların ilk açıldığı hafta söyledik. Ancak düşündük ki depremin birinci yıldönümünde bu şarkıyla sadece yağmuru değil, onunla birlikte kaybettiğimiz 17 öğrencimizi de analım ve bizim gibi öğrencilerini, öğretmenlerini, velilerini kaybeden okullara da ulaşalım. Bir afiş hazırlattık. Dahil olduğumuz bütün gruplara, korolara, ünlülere yaymaya başladık. Şu an 24 bin kişiye ulaştık. Amacımız Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile çalışarak Bakanlığa ulaşmaktı. Sadece sosyal medyada yaptığımız duyuruya yurdun dört yanından hatta Almanya’dan destek aldık. Artık daha çok insana ulaşmak istiyoruz. Hem Yağmur unutulmamış olur, hem de bütün çocuklarımızı birinci yılda anmış oluruz.”

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Sezgin Suna - Nezahat Göztepe

Yağmur’un müzik aşığı olduğunu belirten Nezahat Göztepe, “Okulda, derste, yarışmalarda beni arardı, benimle dertleşir gülerdi. Pandemi döneminde, derslerimiz uzaktan yapılırken, özellikle müzik dersine katılım sayısı hiç düşmedi. Yüzünde büyük, kocaman gülümsemesi ile en sevdiği ders olan müziğe başlayınca vakit bitmesin isterdi. Sürprizlerle dolu bir çocuktu, müzikal zekaya sahip olduğu için pratik düşünür ve farklı sürprizler yapardı bana. Ben nöbet tutarken, okulun son günlerinde “Nezahat hocamız” diye şarkı sözleri yazmış ve online derste bana söylemişti. Ben de o dersi kaydedip YouTube sayfamda paylaştım.

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‘HERKES TANIRDI’

Yağmur, okulumuzun göz bebeği güneş gibi parlayan bir öğrencimizdi. Onu tanımayan yoktu. Herkesin gönlüne güler yüzüyle ve sempatik halleriyle girmişti. Okul müdürümüz Ercan Yücel’in isteğiyle müzik sınıfımıza da onun adını verdik” dedi.