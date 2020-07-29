Okullar ne zaman açılacak?

Fahrettin Koca yaptığı açıklamada;

Okullar 31 Ağustos'ta açılacak, eğitimin nasıl olacağı bir iki hafta içinde netleşecek. Okullardaki eğitimin uzaktan eğitim mi, hibrit eğitim mi, ya da karma eğitim mi olacağı konusunda çalışmalar yapılıyor.

(31 Ağustos'ta okullar açılacak mı?) Geçen toplantıda ifade etmiştim. Okulların açılma takvimini Milli Eğitim Bakanımız açıklamıştı. Bu eğitim uzaktan mı, hibrit eğitim tarzında mı, karma mı olacağı konusu Milli Eğitim Bakanlığımız ve Bilim Kurulu irtibat halinde. Gerektiğinde iller bazında o illere özel farklı yaklaşımlar da devreye girebilir. Örneğin koronavirüs'e sahip bir öğrenci olduğunda ne yapılmalı, nasıl önlem alınmalı bunlar üzerinde duruyoruz.

Burada önemli olan eğitimin 31 Ağustos'ta başlayacak olması. Ama bunun ne şekilde olacağı 1-2 hafta içinde açıklaması daha net yapılmış olur.