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Okuldan eve dönen liseli gence sokak köpeği saldırdı

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#Sokak Köpeği#Aksaray#Aksaray Haberleri
Okuldan eve dönen liseli gence sokak köpeği saldırdı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2024 15:01

Aksaray’da okuldan eve dönerken bir inşaatın önündeki köpeğin saldırısına uğrayan lise öğrencisi Musa Emre Ayaz (16) bacağından yaralandı.

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Olay, saat 13.00 Hacılar Harmanı Mahallesi 5802 Sokak'ta meydana geldi. 11’inci sınıf öğrencisi Musa Emre Ayaz, okuldan çıkıp evlerine dönerken inşaatın önünde bulunan kulübede bağlı köpeğin saldırısına uğradı. Sağ ayağından yaralanan Ayaz, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Okuldan eve dönen liseli gence sokak köpeği saldırdı

Tedavisi sonrası Ayaz, polis ekiplerine kendisini ısıran köpeği gösterdi. Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Köpeğin yapılan kontrollerinde aşılarının olmadığı belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Okuldan eve dönen liseli gence sokak köpeği saldırdı

Okuldan eve dönen liseli gence sokak köpeği saldırdı

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#Sokak Köpeği#Aksaray#Aksaray Haberleri

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