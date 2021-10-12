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Okul yolunda facia!

#Şanşıurfa#Trafik Kazası#Servis
Okul yolunda facia

Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde meydana gelen kazada okul servis minibüsü kontrolünü kaybederek yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Minibüsteki 5 öğrenci hayatını kaybetti, 4’ü ağır 5 öğrenci yaralandı.

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KAZA, dün saat 10.00 sıralarında, Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyü yakınlarında meydana geldi. Adalettin Şen (53) idaresindeki okul servis minibüsü, iddiaya göre, aşırı hız nedeniyle mıcırlı yolda kontrolünü kaybederek yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Minibüsün tavanı, çarpmanın şiddetiyle kopup parçalandı.

Kazada Alanyurt Ortaokulu öğrencilerinden İsmail Eser (11), Melisa Demirel (14), Nisa Eser (14), Teslime Eser (13) ve Damla Duran (11) hayatını kaybetti. Öğrencilerden Rana Eser (12), Hakan Tek (16), Musa Eser (10) ve Yağmur Duran ise yaralandı. Kazadan kurtulan öğrencilerden Arda Berk Demirel, yürüyerek köye ulaşıp haber verdi. Bunun üzerine olay yerine gelen Çatağıl köylüleri korkunç görüntüyle karşılaştı. Çocukları köyden alıp yaklaşık 6 kilometre uzaktaki Alanyurt Ortaokulu’na götüren minibüs paramparça olmuş, 5 öğrenci hayatını kaybetmiş, diğerleri de yaralanmıştı. Araç sürücüsü ise hafif yaralıydı. Kısa süre sonra olay yerine jandarma ekibi ve ambulanslar geldi. Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırılırken araç sürücüsü Adalettin Şen gözaltına alındı.

2 KM KOŞUP HABER VERMİŞ

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Kaza sonrası 2 kilometre koşup köylülere haber veren Arda Berk Demirel faciayı şöyle anlattı: “Köy muhtarlığına kadar gittim, herkesi çağırdım. Daha sonra 112’yi aradım. Hızlı gidiyordu, dikkatini kaybetti. Aracı çakıla kaptırınca da ağaca vurdu. Ben araçtan çıktım, 5-6 dakikaya köye vardım.” Öte yandan Arda Berk Demirel’in, olayda ölen Melisa Demirel’in kardeşi olduğu ortaya çıktı.

Okul yolunda facia

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

ŞANLIURFA’DAN ACI HABER

Öte yandan Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde de dün lise öğrencilerini taşıyan Mustafa Kara yönetimindeki servis minibüsü, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada öğrencilerden İrem Çevik (15) yaşamını yitirdi, 4 öğrenci yaralandı. Ağır yaralanan sürücü Kara tedaviye alındı.

 

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#Şanşıurfa#Trafik Kazası#Servis