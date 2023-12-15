Okul tefecilerin eline düştü

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İSTANBUL Tuzla’da Koru Okulları’nın sahibi Mert Kutay Emekçi, paraya sıkışınca tefecilerle bağlantı kurarak faiz karşılığı 700 bin TL borç aldı. Aldığı borç karşılığında da her biri 77 bin TL olan 1 milyon 386 bin TL değerinde 18 senet verdi. Bu paranın dışında farklı zamanlarda yine faizle borç alarak 1.5 milyon TL değerinde 40 senet daha verdi. Teminat olarak da araç devri yaptı. Emekçi zaman içinde borçlarını ödese de vermiş olduğu senetleri tefecilerden geri alamadı. Tefeciler okula gelerek öğrenci velilerine ait senetlere de el koydu. Daha sonra tefeciler velileri arayarak senetleri ödemeleri konusunda tehdit etti. Tefeciler Emekçi’nin ailesi ve çalışanlarını da tehdit ederek onlardan da para istedi. Tefeci çetesi yaptığı yağmayla 12 milyon TL’lik haksız kazanç elde etti. Tefeciler, baskı ve tehditle çok sayıda senet, araç ve taşınmaz devri gerçekleştirdi. Yapılan şikâyetler üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu soruşturma başlattı.

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8 şüpheli ‘suç işlemek için örgüt kurma, tefecilik ve yağma’ suçlarından sorguya alındı.

2 İLDE OPERASYON

Savcılığın talimatı üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırmanın ardından önceki gün sabah saatlerinde İstanbul ve Ağrı’da eşzamanlı baskın düzenledi. Tefeci çete üyesi 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda, 223 adet kullanıma hazır halde bulunan senet yaprağı, 10 milyon 368 bin 100 TL bedelli 64 adet farklı şahıslara ait senet, 2 adet toplam 950 bin TL bedelli farklı kişilere ait çek, müşteki şahıslara ait araç rehin sözleşmeleri ve vekâletnameler ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 kişi, ‘suç işlemek için örgüt kurma, tefecilik ve yağma’ suçlarından sorguya alındı.