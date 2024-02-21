Okul müdürünü aracından indirip dövmüşlerdi! Olayın nedeni ortaya çıktı... 3 kişi gözaltına alındı

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Olay, Atakum ilçesinde, Hüseyin Avni Asal İlkokulu'nda dün meydana geldi. İddiaya göre, okul müdürü ve Eğitim Bir-Sen Atakum İlçe Başkanı Fırat Şad, okuldan çıkıp otomobiline bindi.

Şad, emniyet kemerini takarken A.M.Ç. (17) ile A.Y.'nin (22) saldırısına uğradı. Şüpheliler, Şad'ın bindiği otomobilin kapısını açıp darbettikten sonra O.K.'nin (34) otomobiline binerek kaçtı. Başına darbe alan Şad, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından özel hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.

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TRAFİKTE TARTIŞMIŞLAR

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, okul müdürünü darbeden A.M.Ç. ile otomobildeki Y.U. ve O.K.'yi yakalayıp gözaltına aldı. A.Y.'nin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor. Bu arada, A.M.Ç.'nin ilk ifadesinde, okul müdürüyle trafikte tartıştıklarını bu yüzden darbettiğini söylediği öğrenildi.