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Okul dönüşü feci kaza: 5'i öğretmen 6 yaralı

#Samsun#Kaza#Öğretmen

Samsun'da okul dönüşü evlerine giden öğretmenlerin içinde bulunduğu cipin kavşakta otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5'i öğretmen 6 kişi yaralandı.

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Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun - Ordu karayolu 31, kilometresi Irmaksırtı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda görev yapan öğretmenler okul çıkışı Samsun'daki evlerine dönerken Özlem Yön idaresindeki 06 ACU 707 plakalı cip kavşakta yolu karşıya geçmekte olan Hamza Yavuz yönetimindeki 34 BZR 974 plakalı otomobile yandan çarptı.

Okul dönüşü feci kaza: 5i öğretmen 6 yaralı

Kazada, araç sürücüsü öğretmen Özlem Yön ile aynı araçta bulunan öğretmenler Neslihan Makas, Betül Tekinbaş, Nuray Karaoğlu ve Niyazi Özsoy ile otomobil sürücüsü Hamza Yavuz yaralandı.

Okul dönüşü feci kaza: 5i öğretmen 6 yaralı

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Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Okul dönüşü feci kaza: 5i öğretmen 6 yaralı

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#Samsun#Kaza#Öğretmen

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