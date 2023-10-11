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Okul basıp iki öğretmeni darbetmişlerdi! Savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alındılar

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#Beylikdüzü#Öğretmen#Darp
Okul basıp iki öğretmeni darbetmişlerdi Savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alındılar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2023 16:48

İstanbul Beylikdüzü'nde çocuğu disiplin kuruluna sevk edilince okulu basıp 2 öğretmeni darp eden veli E.Y. ile arkadaşı T.M., polis ekiplerince gözaltına alındı. 2 şüphelinin sevk edildiği mahkemece serbest bırakılmasının ardından savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alındı.

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Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda iddiaya göre birkaç öğrencinin disiplinsiz davranışı nedeniyle 5 Ekim Perşembe günü Davranışları Değerlendirme Kurulu toplandı. Öğrencilere yaptırım uygulama kararı verilen kurul toplantısının ardından okula gelen bir öğrencinin velisi ve yakınları öğretmenlere saldırdı. Saldırı anında öğretmenler odasındaki eşyalar da zarar gördü. 

Okuldakilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Ekipler öğretmenler S.Y. ile R.Ö.'ye saldıran öğrenci velisi E.Y. ile arkadaşı T.M.'yi gözaltına aldı. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. Şüphelilerin serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti. Bunun üzerine 2 şüpheli polis ekiplerince yeniden gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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#Beylikdüzü#Öğretmen#Darp

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