Oktay’dan Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Joof’un vefatı için taziye mesajı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Badara Alieu Joof’un geçirdiği rahatsızlık sonucu vefatını derin üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Türkiye olarak dost ülke Gambiya halkına baş sağlığı diliyor, acılarını paylaşıyoruz” ifadelerini kullandı.
Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Badara Alieu Joof’un geçirdiği rahatsızlık sonucu vefatını derin üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) January 18, 2023
Türkiye olarak dost ülke Gambiya halkına baş sağlığı diliyor, acılarını paylaşıyoruz.