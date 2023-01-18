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Oktay’dan Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Joof’un vefatı için taziye mesajı

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#Fuat Oktay#Gambiya#Taziye Mesajı
Oktay’dan Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Joof’un vefatı için taziye mesajı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2023 20:51

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Badara Alieu Joof’un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Badara Alieu Joof’un geçirdiği rahatsızlık sonucu vefatını derin üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Türkiye olarak dost ülke Gambiya halkına baş sağlığı diliyor, acılarını paylaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

 

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#Fuat Oktay#Gambiya#Taziye Mesajı

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