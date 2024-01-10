Oktay Derelioğlu'na saldırı... İfadeler ortaya çıktı: Eşi de bana tekme attı

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5 Aralık 2023 Salı günü Kadıköy Erenköy Mahallesinde trafik tartışmasında çıkan kavgada Oktay Derelioğlu yaralanmıştı.

Olay sonrasından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler Zekai Karaçoban ve Nurettin Karaçoban hakkında 'kasten yaralama' suçundan 4 yıl 6'şar aya kadar cezalandırılmaları istemiyle dava açıldı.

İDDİALARI KABUL ETMİYORUM

Anadolu 33. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya tutuksuz sanıklar Zekai Karaçoban ve Nurettin Karaçoban katıldı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan sanık Zekai Karaçoban, "Olay günü trafiğin tek şeride düştüğü esnada aracı ile önümüze kırdı. Aracın içinden bana sinkaflı küfür etti. Ben kendisine her hangi bir küfür etmedim. Sadece aynısını iade ediyorum dedim. Abim Nurettin, benim önüme kırdığını gördü ve arabasının yanına gittiğini gördüm. Aralarında arbede yaşandı. Ben de yanlarına gittim ve tarafları ayırmaya çalıştım. Arbede sırasında birlikte yere düştük. Darp iddialarını kesinlikle kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

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"EŞİ DE BANA TEKME ATTI"

Sanık Nurettin Karaçoban savunmasında, "Olay günü mal gelecekti onu bekliyordum. Müştekinin içinde bulunduğu beyaz bir aracın kardeşim Zekai'nin bulunduğu aracı sıkıştırdığını gördüm. Olayı anlamak için aracın yanına gittim. Müşteki sinkaflı küfür ederek bana saldırmaya başladı. Yere düştüm. Yerden kalktıktan sonra saldırmaya devam etti. Müştekinin eşi de bana tekme attı. Aramızda yaşanan arbede nedeniyle birlikte yere düştük. Müştekiyi darp ettiğim iddialarını kabul etmiyorum. Bu olay nedeniyle haksız durumuna düştüm. Müştekinin açıklamaları ile maganda durumuna düştüm Olay 1 dakikadan daha az sürdü" dedi.

"DİĞER SANIK İLE BİRLİKTE BENİ DARP ETTİLER"

Duruşmada söz verilen Oktay Derelioğlu ise, "Olay günü yanımda eşim vardı. Birlikte hastaneye gidiyorduk. Tek şeritli yolda ilerliyordum. Sanık Zekai'nin kullanmış olduğu araçtan yol istedim. İki kere sinyal verdim. Geçmeme izin vermedi. Eşim sanığın kullanmış olduğu aracın arabama vurduğunu söyledi. Aracımı durdurdum. Sanık Zekai aracını arabamın önüne kırdı. Diğer sanık Nurettin'in koşarak yanıma geldiğini gördüm. Camlar kapalıydı. Aramızda herhangi bir küfürleşme olmadı. Arabamın kapısını açmaya çalıştı. Elleri cebindeydi. Silahla geleceğini tahmin ettim. Kapıyı açtım. Bana saldırdı. Kendimi savunmaya çalıştım. Diğer sanık ile birlikte beni darp ettiler. Yere düştüm ve omzumdan yaralandım" ifadelerini kullandı. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.