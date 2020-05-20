Öksüz Ne Demek? Öksüz Nedir? Öksüz Tdk Kelime Anlamı

Öküz kelimesi TDK üzerinden ele alındığında, ‘Annesi ya da hem annesi hem de babasını kaybetmiş olan çocuk,’ ifadesi taşımaktadır. Diğer bir deyişle sadece annesi yaşamını kaybetmiş veya annesi ile beraber babası yaşamını kaybetmiş çocuk olarak dile getirmek mümkün.

Öksüz Ne Demek?

Öksüz kelimesi farklı anlamda üzerinden ele alınarak dile getirilebilir.

- Annesi veya babası ve annesi ölmüş olan çocuk,

- Kimsesiz, yalnız,

‘’Çocuk bu yaşta öksüz kaldı; gerçekten çok üzücü bir durum.’’

Öksüz Nedir?

Ergenlik yaşına ulaşmış olan bir çocuk eğer annesini kaybediyorsa ona öksüz denir. Aynı zamanda annesi ile babasını da aynı zamanda kaybediyorsa yine öksüz kelimesi kullanılabilmektedir. Ancak burada temel anlam öncelikle anne kaybıdır. Annesi ölmüş ve buluğ çağına girmemiş kişiler adına öksüz denir. Bu kelime aynı zamanda mecazi olarak da kullanılabilmektedir.

‘’Koca şehirde ne yapacağımı bilmiyorum öksüz kaldım.’’

Bu şekilde amaca uygun olarak farklı yerlerde kullanabilirsiniz. Aynı zamanda cümle içerisinde karşı karşıya kaldığınız zaman yetim ile öküz arasındaki farkı anlayarak konuyu daha iyi idrak etmeniz mümkün. Zira yetim babasını kaybetmiş çocuk olarak öne çıkarken öksüz ise annesini kaybetmiş çocuklara karşı dile getirilen kelimedir.