Okçu Duru’nun başarı hikâyesi: Doktor tavsiyesiyle dünya şampiyonu

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12 yaşındaki Duru, edebiyat öğretmeni Demet Coşkun ve ASELSAN mühendisi Murat Coşkun’un iki kızından biri. Özel bir okulda 6’ncı sınıf öğrencisi olan ve eğitimine burslu devam eden Duru’nun spora başlaması, daha 3 yaşındayken ateşlendiği için gittiği acil serviste tanıştıkları doktor Prof. Dr. Gökhan Aydemir sayesinde oldu. Aydemir o ilk tanışmanın ardından Duru’nun doktoru oldu ve rutin kontroller için düzenli olarak görüşmeye başladılar.

KASLARI SPORA ÇOK UYGUN

Duru 8 yaşına geldiğinde Prof. Dr. Aydemir boyunun, kas yapısının ve fiziğinin spora, özellikle de okçuluğa uygun olduğunu söyledi. Bu tavsiyeyi dikkate alan ailesi, Duru’yu bir kursa yazdırdı. Okçuluktaki ilk yılında Türkiye 2’ncisi olan Duru, sonraki süreçte tam 11 madalya kazandı. Şimdi 12 yaşında olan Duru’nun son katıldığı turnuva Fransa’da 19-21 Ocak tarihleri arasında düzenlenen ve 50 ülkeden yaklaşık 1200 sporcunun yarıştığı Dünya Okçuluk Federasyonu organizasyonu olan Nimes Uluslararası Salon Okçuluk Dünya Şampiyonası’ydı. Bu şampiyonada okçuluktaki yeteneğini ortaya koyan Duru, 15 Yaş Altı Klasik Yay Kadın Kategorisinde finalde İsviçreli rakibini geride bırakarak dünya şampiyonu oldu.

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‘KONSANTRASYONU YÜKSEKTİ’

Çocuk Hastalıkları uzmanı olan Prof. Dr. Gökhan Aydemir, aynı zamanda Haliç Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Prof. Dr. Aydemir, Duru’nun hayatına nasıl dokunduğunu ve duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Okçuluk branşına ideal olarak 8 yaşından itibaren başlanır. Onu bu spora yönlendirmemin nedenleri ise dikkatli ve konsantrasyonu çok yüksek bir çocuk olmasıyla birlikte fizik yapısıydı. Eklem tendonları, omuz, sırt ve bacak kaslarının kuvvetli yapısının Duru’ya bu alanda başarı getireceğini düşünerek ailesine bu öneride bulunmuştum. Bu başarıyla gurur ve mutluluk hissettim.”

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AİLESİ MUTLU VE GURURLU HİÇ AKLIMIZA GELMEZDİ

- Ataşehir Harezmi Anadolu Lisesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olan Demet Coşkun, çok gururlu: “Prof. Dr. Gökhan Aydemir, fiziğine bakıp boyunun uzun olduğunu, okçulukla ilgilenirse başarılı olabileceğini söylemişti. Bu bizim hiç aklımızda olmayan bir tavsiyeydi. Hemen kurs araştırdık ve ikinci el bir yay aldık. Zafer geldiğinde de göz yaşlarımı tutamadım. Bir anne ve öğretmen olarak onun hem sporda hem de derslerinde çok başarılı olacağına inanıyorum.”

HEDEFİ MİLLİ SPORCU OLMAK

Haftada 4 gün, 2 saate yakın antrenman yaptığını söyleyen Duru Coşkun, “Turnuvalarda puan toplayıp milli sporcu olmak istiyorum” diyor.