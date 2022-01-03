OHAL Komisyonu’ndan 2021 raporu

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Rapora göre, komisyon KHK ile meslekten ihraç edilenler, kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin yapılan 126 bin 783 başvurudan 120 bin 703’ünü karara bağladı. 16 bin 60 başvuruda “kabul”, 104 bin 643 başvuruda “ret” kararı verdi. Böylece, 4 yıllık süreçte başvuruların yüzde 95’i karara bağlanmış oldu. İncelemesi süren başvuru sayısı ise 6 bin 80. Komisyon, 3 bin 550 dosya için de “ön inceleme” kararı verdi. “Kabul” kararlarından 61’i kapatılan dernek, vakıf, öğrenci yurdu, televizyon kanalı ve gazete gibi kuruluşların açılmasına ilişkin oldu.

KARARLAR GEREKÇELİ

Komisyon kararlarında “Dernek üyeliği, gazete aboneliği veya örgüte müzahir okula kaydı” tek başına “ret” sebebi olarak görülmezken, her bir dosya ayrı ele alınarak, kararlar gerekçeli veriliyor. Terör örgütüyle irtibatı nedeniyle “ret” kararı verilen eşinden bağımsız olarak bin 594 kişinin başvurusu ise kabul edildi.

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HÜKÜMLÜLERE RET

104 bin 643 başvuru dosyasında, terör örgütleri veya Milli Güvenlik Kurulu’nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisak veya bunlarla irtibatı bulunduğu gerekçesiyle ret kararı verildi. Ret kararlarının yüzde 95’inde adli soruşturma/kovuşturma bilgisi mevcut. Ağır ceza mahkemelerince hapis cezası verilenlerin oranı yüzde 53. Ret kararı verilenlerden, FETÖ elebaşının “Bank Asya’ya destek” çağrısı üzerine söz konusu bankada hesap açma/para yatırma gibi işlem yapanların oranı yaklaşık yüzde 40, ByLock kullanımı ve mesaj içeriği tespiti yüzde 35.

KAMUDAN 125 BİN 678 İHRAÇ

FETÖ mensuplarınca gerçekleştirilen darbe girişimi sonrası KHK ile 125 bin 678 kişi kamu görevinden çıkarıldı. 3 bin 213’ü rütbe alma, 2 bin 761’i kurum ve kuruluş kapatma ve 270’i yurt dışı öğrencilikle ilişiği kesilme olmak üzere toplam 131 bin 922 de tedbir işlemi uygulandı. Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Hakimler ve Savcılar Kurulu’nca belirlenen Ankara idare mahkemelerine ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabiliyor.