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OHAL Komisyonu’ndan 15 bin 50 kabul

#OHAL Komisyonu#Dosya#Komisyon
OHAL Komisyonu’ndan 15 bin 50 kabul

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kanun hükmünde kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen ve kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin 126 bin 758 başvurudan 118 bin 415’ini karara bağladı. Komisyon, başvuruların 103 bin 365’ini reddederken, 15 bin 50’sini kabul etti. Komisyonda, 8 bin 343 başvurunun incelemesi sürüyor. 22 Aralık 2017’den itibaren karar vermeye başlayan OHAL Komisyonu, geçtiğimiz süreçte başvuruların yaklaşık yüzde 93’ünü sonuçlandırdı.

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Kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları da değerlendiren komisyon, aralarında dernek, vakıf, öğrenci yurdu, gazete ve televizyon kanalının da bulunduğu 61 kurum ve kuruluşun tekrar açılmasını kararlaştırdı. Komisyon, inceleme ve değerlendirme aşamasında 20’den fazla kurum ve kuruluştan gelen 495 bin 10 evrakın tasnifini de yaptı.

KARARLAR NASIL UYGULANIYOR?

OHAL Komisyonu kararları, tebliğ edilmek üzere başvurucuların en son görev yaptığı kurumlara gönderiliyor. Başvurusu kabul edilenlerin atama işlemleri, en son görev yapılan kurum ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılıyor. Kararlara karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nca (HSK) belirlenen idare mahkemelerine iptal davası açılabiliyor. Başvurucular, ‘ohalkomisyonu.tccb.gov.tr’ internet adresindeki ‘OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi’ üzerinden müracaatlarının kabul ya da reddedildiğine yönelik bilgilere ulaşabiliyor.

KARARLAR GEREKÇELİ

Etkili iç hukuk yolu olarak kabul edilen OHAL Komisyonu, geniş çaplı inceleme sonucunda başvurularla ilgili gerekçeli karar veriyor. Yargı mercileri tarafından verilen kararlar da UYAP sistemi üzerinden takip ediliyor.

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#OHAL Komisyonu#Dosya#Komisyon

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