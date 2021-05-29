MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriOHAL Komisyonu’na 126 bin başvuru, 101 bin ret
GeriGündem OHAL Komisyonu’na 126 bin başvuru, 101 bin ret
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Oya ARMUTÇU / ANKARA
Haber Giriş: 29.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

OHAL Komisyonu’na 126 bin başvuru, 101 bin ret

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
OHAL Komisyonu’na 126 bin başvuru, 101 bin ret

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, 4 yılda başvuruların yaklaşık yüzde 91’ini sonuçlandırdı.

15 Temmuz sonrası meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, kapatılan kurum, kuruluşlara ilişkin başvurulara bakmak üzere kurulan OHAL Komisyonu’na 126 bin 674 başvuru yapıldı. Komisyon, bugüne kadar 115 bin 130 başvuruyu karara bağladı. Başvuruların 101 bin 58’ini reddeden ve 14 bin 72’sini kabul eden Komisyon’da, 11 bin 544 başvurunun incelemesi sürüyor.

61 KURULUŞ TEKRAR AÇILDI

Komisyon’un kabul kararıyla çok sayıda kişi mesleğine döndü. Kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları değerlendiren komisyon, aralarında dernek, vakıf, öğrenci yurdu, gazete ve televizyon kanalının da bulunduğu 61 kurum ve kuruluşun tekrar açılmasına karar verdi. Komisyonun, inceleme ve değerlendirmesi aşamasında 20’den fazla kurum ve kuruluştan gelen 494 bin 320 evrakın tasnifi yapıldı.

KARARLAR NASIL UYGULANIYOR?

Kararlar, tebliğ edilmek üzere başvurucuların en son görev yaptığı kurumlara gönderiliyor. Başvurusu kabul edilenlerin atama işlemleri, en son görev yapılan kurum ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yapılıyor. Bu kişiler, geçmişe dönük mali ve sosyal haklarını da geri alabiliyor. Komisyonun Ret kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Hâkimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) belirlenen idare mahkemelerine iptal davası açılabiliyor. Başvurucular, ‘ohalkomisyonu.tccb.gov.tr’ internet adresindeki ‘OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi’nde başvurularının sonucunu görebiliyorlar.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi