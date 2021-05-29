OHAL Komisyonu’na 126 bin başvuru, 101 bin ret

15 Temmuz sonrası meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, kapatılan kurum, kuruluşlara ilişkin başvurulara bakmak üzere kurulan OHAL Komisyonu’na 126 bin 674 başvuru yapıldı. Komisyon, bugüne kadar 115 bin 130 başvuruyu karara bağladı. Başvuruların 101 bin 58’ini reddeden ve 14 bin 72’sini kabul eden Komisyon’da, 11 bin 544 başvurunun incelemesi sürüyor.

61 KURULUŞ TEKRAR AÇILDI

Komisyon’un kabul kararıyla çok sayıda kişi mesleğine döndü. Kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları değerlendiren komisyon, aralarında dernek, vakıf, öğrenci yurdu, gazete ve televizyon kanalının da bulunduğu 61 kurum ve kuruluşun tekrar açılmasına karar verdi. Komisyonun, inceleme ve değerlendirmesi aşamasında 20’den fazla kurum ve kuruluştan gelen 494 bin 320 evrakın tasnifi yapıldı.

KARARLAR NASIL UYGULANIYOR?

Kararlar, tebliğ edilmek üzere başvurucuların en son görev yaptığı kurumlara gönderiliyor. Başvurusu kabul edilenlerin atama işlemleri, en son görev yapılan kurum ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yapılıyor. Bu kişiler, geçmişe dönük mali ve sosyal haklarını da geri alabiliyor. Komisyonun Ret kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Hâkimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) belirlenen idare mahkemelerine iptal davası açılabiliyor. Başvurucular, ‘ohalkomisyonu.tccb.gov.tr’ internet adresindeki ‘OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi’nde başvurularının sonucunu görebiliyorlar.

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