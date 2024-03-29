Oğuz Murat Aci'yi hayattan koparmıştı! Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok'un kaçış anları dakika dakika kamerada

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Yazar Eylem Tok ve Bülent Cihantimur'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, ehliyetsiz kullandığı otomobille Eyüp Sultan’da emniyet şeridinde bekleyen ATV grubuna çarpmış, o kazada 1 çocuk babası Oğuz Murat Acı, hayatını kaybetmişti.

Kazanın ardından Eylem Tok kazaya karışan oğlu ile önce Mısır’a ardından da ABD’ye kaçtı.

Olay gününe ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Öte yandan devam eden soruşturmada haklarında tutuklama kararı verilen anne Eylem Tok ile oğlu Timur Cihantimur'un ABD’den Türkiye'ye iadesi için Süreç ise devam ediyor.