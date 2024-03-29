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Oğuz Murat Aci'yi hayattan koparmıştı! Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok'un kaçış anları dakika dakika kamerada

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#Oğuz Murat Aci#Timur Cihantimur#Eylem Tok
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2024 20:36

Oğuz Murat Aci'yi katliam gibi bir kaza ile hayattan koparan Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok, önce Mısır'a sonra ABD'ye kaçmıştı. Olay gününe ait yeni görüntüler ortaya çıktı. İşte anne Eylem Tok ve oğlunun dakika dakika kaçış anları...

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Yazar Eylem Tok ve Bülent Cihantimur'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, ehliyetsiz kullandığı otomobille Eyüp Sultan’da emniyet şeridinde bekleyen ATV grubuna çarpmış, o kazada 1 çocuk babası Oğuz Murat Acı, hayatını kaybetmişti. 

Kazanın ardından Eylem Tok kazaya karışan oğlu ile önce Mısır’a ardından da ABD’ye kaçtı. 

Olay gününe ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Öte yandan devam eden soruşturmada haklarında tutuklama kararı verilen anne Eylem Tok ile oğlu Timur Cihantimur'un ABD’den Türkiye'ye iadesi için Süreç ise devam ediyor.

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#Oğuz Murat Aci#Timur Cihantimur#Eylem Tok

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