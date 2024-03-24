Eylem Tok'un oğlu, Oğuz Murat Aci'yi hayattan koparmıştı! Baba Cihantimur gazetecilerden kaçtı

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Yazar Eylem Tok ve Bülent Cihantimur'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, ehliyetsiz kullandığı otomobille Eyüp Sultan’da emniyet şeridinde bekleyen ATV grubuna çarpmış, o kazada 1 çocuk babası Oğuz Murat Acı, hayatını kaybetmişti.

Kazanın ardından Eylem Tok kazaya karışan oğlu ile önce Mısır’a ardından da ABD’ye kaçtı. Anne Eylem Tok ve oğlunun Amerika’da çekilen ‘gülümseyen’ fotoğrafları büyük tepkilere neden oldu.

O tepkilerin ardından soruşturma kapsamında baba Bülent Cihantimur, geçtiğimiz günlerde ifadeye çağrıldı. İfadesinin ardından hakimliğe sevk edilen Bülent Cihantimur hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve karakola imza verme yükümlülüğü getirildi.

Kararın ardından ilk kez imza vermek için karakola giden Bülent Cihantimur'u basın mensupları karşıladı. Gazetecileri gören Cihantimur önce köşe bucak kaçtı. Ardından imzasını bile vermeden karakoldan apar topar ayrıldı. O anlar kameralara yansıdı.

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Öte yandan devam eden soruşturmada haklarında tutuklama kararı verilen anne Eylem Tok ile oğlu Timur Cihantimur'un ABD’den Türkiye'ye iadesi için Süreç ise devam ediyor.