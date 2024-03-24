×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Eylem Tok'un oğlu, Oğuz Murat Aci'yi hayattan koparmıştı! Baba Cihantimur gazetecilerden kaçtı

Güncelleme Tarihi:

#Eylem Tok#Bülent Cihantimur#Timur Cihantimur
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2024 09:27

Eylem Tok ile Bülent Cihantimur'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, emniyet şeridindeki atv'li gruba çarpmış, o kazada 1 kişi hayatını kaybetmişti. Hakkında yurt dışı çıkış yasağı verilen baba Bülent Cihantimur ise imza vermek için gittiği karakolda basın mensuplarını görünce bölgeden uzaklaştı.

Haberin Devamı

Yazar Eylem Tok ve Bülent Cihantimur'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, ehliyetsiz kullandığı otomobille Eyüp Sultan’da emniyet şeridinde bekleyen ATV grubuna çarpmış, o kazada 1 çocuk babası Oğuz Murat Acı, hayatını kaybetmişti.

Kazanın ardından Eylem Tok kazaya karışan oğlu ile önce Mısır’a ardından da ABD’ye kaçtı. Anne Eylem Tok ve oğlunun Amerika’da çekilen ‘gülümseyen’ fotoğrafları büyük tepkilere neden oldu.

O tepkilerin ardından soruşturma kapsamında baba Bülent Cihantimur, geçtiğimiz günlerde ifadeye çağrıldı. İfadesinin ardından hakimliğe sevk edilen Bülent Cihantimur hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve karakola imza verme yükümlülüğü getirildi.

Kararın ardından ilk kez imza vermek için karakola giden Bülent Cihantimur'u basın mensupları karşıladı. Gazetecileri gören Cihantimur önce köşe bucak kaçtı. Ardından imzasını bile vermeden karakoldan apar topar ayrıldı. O anlar kameralara yansıdı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınEylem Tokun yeni görüntüsü ortaya çıktı: İşte kaza haberini aldığı anEylem Tok'un yeni görüntüsü ortaya çıktı: İşte kaza haberini aldığı anHaberi görüntüle

Öte yandan devam eden soruşturmada haklarında tutuklama kararı verilen anne Eylem Tok ile oğlu Timur Cihantimur'un ABD’den Türkiye'ye iadesi için Süreç ise devam ediyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eylem Tok#Bülent Cihantimur#Timur Cihantimur

BAKMADAN GEÇME!