Oğul Aktuna istifa etti... ‘Kaybeden kadrolar değişmedi’

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Aktuna seçimin kaybedilmesinin nedenlerinden biri olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını gösterirken, “Kemal Bey’i yetersiz bulup yanına 3 kişi vererek seçimi Erdoğan’a hediye ettiler. Bir kişiye üç kişi olmaz” dedi.

Oğul Aktuna, yeni siyasi kariyeri için bir hareket kuracağını ve detaylarını CHP’nin 100. yılı olan 9 Eylül’de açıklayacağı söyledi.