Oğul Aktuna istifa etti... ‘Kaybeden kadrolar değişmedi’

Ali Rıza AKBULUT / İSTANBUL
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2023 07:00
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ESKİ Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna’nın İYİ Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı olan oğlu Oğul Aktuna, Pera Palas’ta düzenlediği basın toplantısında, “7 sene CHP, 5 sene İYİ Parti’de ülkemiz için çalıştım. Kaybeden kadrolar değişmedi. Bu saatten sonra da bu 2 partiden bir şey beklemeyin” diyerek partisinden istifa etti.
Aktuna seçimin kaybedilmesinin nedenlerinden biri olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını gösterirken, “Kemal Bey’i yetersiz bulup yanına 3 kişi vererek seçimi Erdoğan’a hediye ettiler. Bir kişiye üç kişi olmaz” dedi.
Oğul Aktuna, yeni siyasi kariyeri için bir hareket kuracağını ve detaylarını CHP’nin 100. yılı olan 9 Eylül’de açıklayacağı söyledi.