Öğretmenlikte 3 kariyer basamağı

KANUNA göre öğretmenlik; genel kültür, özel alan eğitimi ve öğretmenlik meslek bilgisi bakımından hazırlığı gerektiren özel bir ihtisas mesleği olarak tanımlandı. Öğretmen olarak istihdam edilecekler, mesleğe kaynak teşkil eden en az lisans düzeyinde yükseköğretim programlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışı yükseköğretim programlarından mezun ve hazırlık eğitiminde başarılı olanlar arasından seçilecek.

HAZIRLIK EĞİTİMİ

Öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde belirlenen teorik ve uygulamalı derslerden oluşan hazırlık eğitimi, Milli Eğitim Akademisi tarafından verilecek. Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve değerleri içeren öğretmenlik mesleği yeterlikleri bakanlıkça belirlenecek. Hazırlık eğitiminin süresi ise

4 dönem olacak.

DEVAM ZORUNLULUĞU

Hazırlık eğitiminde her bir teorik dersten en az iki yazılı sınav yapılacak. Bu derslerden not ortalaması 100 üzerinden 60 ve üzerinde olanlar başarılı sayılacak. Uygulamalı derslerde ise puanı 100 üzerinden 70 ve üzerinde olan öğretmenler başarılı olacak. Bu derslerde başarısız olanların da akademi ile ilişiği kesilecek. Hazırlık eğitimine devam zorunlu olacak. Ayrıca öğretmen adaylarına, hazırlık sürecinde her ay gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılacak. Bu rakam şu an 23 bin 310 TL olarak belirlenmiş durumda.

3 YIL SÖZLEŞMELİ

Hazırlık eğitimini başarıyla tamamlayanlar ve gerekli şartları taşıyanlar, Devlet Memurları Kanunu kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilecek. Üç yıllık çalışma süresini tamamlayan sözleşmeli öğretmenler talepleri halinde görev yaptıkları yerde öğretmen kadrolarına atanacak. Öğretmenlik mesleği; öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağından oluşacak. Öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti olan, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan ve akademi tarafından düzenlenen eğitimi tamamlayanlara uzman öğretmen unvanı verilecek. Uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti olan, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan ve akademi tarafından eğitimi tamamlayanlara da başöğretmen unvanı verilecek.

ŞİDDETE KARŞI CEZALAR ARTIYOR

Kanunla eğitim çalışanlarının şiddetten korunması da amaçlanıyor. Buna göre kamu, özel fark etmeksizin öğretmenlere karşı görevleri sebebiyle işlenen kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında cezalar yarı oranında artırılacak. Hapis cezasının ertelenmesi hükümleri uygulanmayacak.