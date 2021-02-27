Öğretmenlerin aşı takvimi: Önce köy okulları
“COVID-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi” kapsamında öğretmenlerin öncelikli gruplara dahil edilmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı’nca hazırlanan liste Sağlık Bakanlığı’na gönderildi.
Bu kapsamda, ülke genelinde 15 Şubat’ta yüz yüze eğitime geçen köy okullarındaki öğretmenlere COVID-19 aşısı uygulanmaya başlandı. Köy okullarıyla aynı tarihte yüz yüze eğitime başlayan anaokullarındaki öğretmenler de aşılanacak. Normalleşme süreci kapsamında, ilkokullar ile 8’inci ve 12’nci sınıflarda 1 Mart Pazartesi yüz yüze eğitime başlanacağı için aşılamaya buralarda görev yapan öğretmenlerle devam edilecek. Çok programlı anadolu liseleri, güzel sanatlar ve spor liselerinin tüm sınıfları da uygulama derslerini 1 Mart’tan itibaren yüz yüze yapmaya başlayacak. Bu kapsamda yüz yüze eğitime katılan ilgili alanların öğretmenleri de aşılamada öncelikli olacak.