Öğretmenlerin aşı takvimi: Önce köy okulları

Bu kapsamda, ülke genelinde 15 Şubat’ta yüz yüze eğitime geçen köy okullarındaki öğretmenlere COVID-19 aşısı uygulanmaya başlandı. Köy okullarıyla aynı tarihte yüz yüze eğitime başlayan anaokullarındaki öğretmenler de aşılanacak. Normalleşme süreci kapsamında, ilkokullar ile 8’inci ve 12’nci sınıflarda 1 Mart Pazartesi yüz yüze eğitime başlanacağı için aşılamaya buralarda görev yapan öğretmenlerle devam edilecek. Çok programlı anadolu liseleri, güzel sanatlar ve spor liselerinin tüm sınıfları da uygulama derslerini 1 Mart’tan itibaren yüz yüze yapmaya başlayacak. Bu kapsamda yüz yüze eğitime katılan ilgili alanların öğretmenleri de aşılamada öncelikli olacak.