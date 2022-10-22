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Öğretmenin evinde ölü bulundu

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#ÖĞRETMEN#Uyuşturucu#Yiğit Kalpak
Öğretmenin evinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2022 07:00

17 yaşındaki Yiğit Kalpak, arkadaşlarıyla gittiği Almanca öğretmeni H.G.’nin evinde ölü bulundu. Evdeki incelemede, uyuşturucu kullanıldığı, ardından temizlik yapıldığı belirlendi.

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Antalya’da Yiğit Kalpak (17), dün gece 01.30 sıralarında 5 arkadaşıyla birlikte erkek Almanca öğretmeni H.G.’nin (30) evine geldi. İddiaya göre, ilerleyen saatlerde öğretmen H.G., Kalpak ve arkadaşları uyuşturucu hap aldı. Kalpak ve 2 arkadaşı, H.G.’nin evinde kaldı, diğer 3 arkadaşı ise evden ayrıldı. Sabah uyanan H.G., öğrencisi Kalpak'ı uyandıramayınca durumu 112’ye bildirdi.

İFADELER TUTARSIZ

Sağlık ekipleri, Kalpak’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, evdeki incelemede, Kalpak’ın üstünün çıplak, evin temizlenmiş olduğunu belirledi. H.G. ile diğer 5 kişi, Emniyet’e götürüldü. Gençlerden birinin polise verdiği ifadede, olayın gerçekleştiği saatlerde evdeki herkesin uyuşturucu madde kullandığını belirttiği öğrenildi. öğretmen H.G.’nin ise öğrencisiyle arkadaşlarının gece kendisine bir şeyler içmek için geldiğini, sadece kahve içip saat 03.00 sıralarında uyuduğunu, sabah saatlerinde ise Kalpak'ı odada hareketsiz gördüğünü anlattığı ortaya çıktı. Kalpak'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. 

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#ÖĞRETMEN#Uyuşturucu#Yiğit Kalpak

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