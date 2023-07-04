×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Öğretmenin 27 çocuğa cinsel istismarını bildirmeyen 5 idareciye 10'ar ay hapis

Güncelleme Tarihi:

#ANTALYA#Mahmut Aydın Köksar#Çocuk İstismarı
Öğretmenin 27 çocuğa cinsel istismarını bildirmeyen 5 idareciye 10ar ay hapis
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2023 11:56

Antalya'da öğretmen olarak görev yaptığı ilkokulda 27 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 636 yıl hapis cezası alan Mahmut Aydın Köksar'ın görev yaptığı okulun müdürü, 2 müdür yardımcısı, öğretmen ve ilçe milli eğitim müdürüne, 'kamu görevlisinin suçu bildirmemesi' suçundan 10'ar ay hapis cezası verildi.

Haberin Devamı

Kepez ilçesindeki bir ilkokulda 6 yıl önce öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan öğretmen Mahmut Aydın Köksar, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, 26 çocuğa karşı 'nitelikli cinsel istismar' suçunu işlediği gerekçesiyle, hiçbir indirim uygulanmadan toplam 621 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Öğretmenlikten de men edilen Mahmut Aydın Köksar'a, aynı dosya kapsamında geçen yıl bir çocuğa daha benzer suçu işlediği gerekçesiyle 15 yıl hapis cezası verildi. Toplam 636 yıl cezaya çarptırılan Mahmut Aydın Köksar'ın dava dosyası, 6 çocuğun raporunun eksik olması nedeniyle istinaftan döndü.

Konuyla ilgili Mahmut Aydın Köksar'ın görev yaptığı okulun müdürü, 2 müdür yardımcısı, öğretmen ve ilçe milli eğitim müdürü hakkında 'kamu görevlisinin suçu bildirmemesi' ve 'yalan tanıklık' suçlarından ikinci bir dava açıldı.

Haberin Devamı

5 SANIĞA 10'AR AY HAPİS CEZASI

1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Antalya Barosu'na kayıtlı avukatlar, sanık avukatları, UCİM avukatları ve istismara uğrayan çocukların aileleri ile UCİM gönüllüleri katıldı. Mahkeme heyeti sanıklar H.V., M.K., S.E.Ö., Ü.A. ve A.T. hakkında, 'kamu görevlisinin suçu bildirmemesi' suçundan 10'ar ay hapis cezası verdi. Ayrıca 'yalan tanıklık' suçundan yargılanan S.E.Ö., Ü.A ve A.T.'ye ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi.

İlgili Haberİstismarcı öğretmenin iğrenç sözleri ortaya çıktıİstismarcı öğretmenin iğrenç sözleri ortaya çıktı!Haberi görüntüle

'SUÇU BİLDİRMEMENİN SUÇ OLDUĞUNU TÜM TOPLUMA BİLGİ VERMEYE DEVAM'

Karar duruşması sonrasında Antalya Adliyesi önünde UCİM yetkilileri basın açıklaması yaptı. UCİM Antalya İl Temsilcisi Füsun Ergün Öztürk, “Çocukları istismar eden sözde öğretmenin suçunu bildirmeyen ilçe milli eğitim müdürü ve okul yöneticileri suçlu bulunmuşlardır. Emsal karar veren mahkeme heyetine çok teşekkür ederiz. Çocuk istismarı suçunun bildirilmemesinin suç olduğu ve bunun cezası olduğunu ülkece idrak ettik. UCİM olarak suçu bildirmemenin suç olduğunu tüm topluma bilgi vermeye devam edeceğiz" dedi.

'ÇOCUKLAR VATANDIR, VATANINA SAHİP ÇIK'

UCİM Antalya Hukuk Koordinatörü Avukat Fatma Yağmur Türkoğlu ise verilen kararın emsal karar olmasını temin ettiklerini anlattı. Türkoğlu, “Herkes bildirim yükümlülüğünü yerine yetirmeli ve bunun bir suç olduğunu bilmeli" diye konuştu. Açıklamada ayrıca 'Çocuklar vatandır, vatanına sahip çık' sloganı atıldı.

İlgili HaberTürkiye tarihinde bir ilk İstismarcı öğretmene 621 yıl hapis cezasıTürkiye tarihinde bir ilk! İstismarcı öğretmene 621 yıl hapis cezasıHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ANTALYA#Mahmut Aydın Köksar#Çocuk İstismarı

BAKMADAN GEÇME!

İnsanların yüzde 40ı hap yutamama sorunu yaşıyor Çoğu kişi aynı hatayı yapıyor.. İşte çözüm önerileri

İnsanların yüzde 40'ı hap yutamama sorunu yaşıyor! Çoğu kişi aynı hatayı yapıyor.. İşte çözüm önerileri

#Sağlık
‘Ağız, vücudun dünyaya açılan kapısıdır’ Kötü nefes problemi yaşayanların kurtarıcısı | 9 SORUDA DİL KAZIMA İŞLEMİ

‘Ağız, vücudun dünyaya açılan kapısıdır’ Kötü nefes problemi yaşayanların kurtarıcısı | 9 SORUDA DİL KAZIMA İŞLEMİ

#Diş Sağlığı
Dünyanın En İyi 50 Restoranı listesi açıklandı: Peru zirvenin sahibi oldu, Türkiye listede yer alamadı... Nerede hata yapıyoruz

Dünyanın En İyi 50 Restoranı listesi açıklandı: Peru zirvenin sahibi oldu, Türkiye listede yer alamadı... Nerede hata yapıyoruz?

#Gurme