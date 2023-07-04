Öğretmenin 27 çocuğa cinsel istismarını bildirmeyen 5 idareciye 10'ar ay hapis

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Kepez ilçesindeki bir ilkokulda 6 yıl önce öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan öğretmen Mahmut Aydın Köksar, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, 26 çocuğa karşı 'nitelikli cinsel istismar' suçunu işlediği gerekçesiyle, hiçbir indirim uygulanmadan toplam 621 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Öğretmenlikten de men edilen Mahmut Aydın Köksar'a, aynı dosya kapsamında geçen yıl bir çocuğa daha benzer suçu işlediği gerekçesiyle 15 yıl hapis cezası verildi. Toplam 636 yıl cezaya çarptırılan Mahmut Aydın Köksar'ın dava dosyası, 6 çocuğun raporunun eksik olması nedeniyle istinaftan döndü.

Konuyla ilgili Mahmut Aydın Köksar'ın görev yaptığı okulun müdürü, 2 müdür yardımcısı, öğretmen ve ilçe milli eğitim müdürü hakkında 'kamu görevlisinin suçu bildirmemesi' ve 'yalan tanıklık' suçlarından ikinci bir dava açıldı.

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5 SANIĞA 10'AR AY HAPİS CEZASI

1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Antalya Barosu'na kayıtlı avukatlar, sanık avukatları, UCİM avukatları ve istismara uğrayan çocukların aileleri ile UCİM gönüllüleri katıldı. Mahkeme heyeti sanıklar H.V., M.K., S.E.Ö., Ü.A. ve A.T. hakkında, 'kamu görevlisinin suçu bildirmemesi' suçundan 10'ar ay hapis cezası verdi. Ayrıca 'yalan tanıklık' suçundan yargılanan S.E.Ö., Ü.A ve A.T.'ye ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi.

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'SUÇU BİLDİRMEMENİN SUÇ OLDUĞUNU TÜM TOPLUMA BİLGİ VERMEYE DEVAM'

Karar duruşması sonrasında Antalya Adliyesi önünde UCİM yetkilileri basın açıklaması yaptı. UCİM Antalya İl Temsilcisi Füsun Ergün Öztürk, “Çocukları istismar eden sözde öğretmenin suçunu bildirmeyen ilçe milli eğitim müdürü ve okul yöneticileri suçlu bulunmuşlardır. Emsal karar veren mahkeme heyetine çok teşekkür ederiz. Çocuk istismarı suçunun bildirilmemesinin suç olduğu ve bunun cezası olduğunu ülkece idrak ettik. UCİM olarak suçu bildirmemenin suç olduğunu tüm topluma bilgi vermeye devam edeceğiz" dedi.

'ÇOCUKLAR VATANDIR, VATANINA SAHİP ÇIK'

UCİM Antalya Hukuk Koordinatörü Avukat Fatma Yağmur Türkoğlu ise verilen kararın emsal karar olmasını temin ettiklerini anlattı. Türkoğlu, “Herkes bildirim yükümlülüğünü yerine yetirmeli ve bunun bir suç olduğunu bilmeli" diye konuştu. Açıklamada ayrıca 'Çocuklar vatandır, vatanına sahip çık' sloganı atıldı.