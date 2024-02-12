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Öğretmen adaylarının gözü Kabine’de

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#Kabine#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Yusuf Tekin
Öğretmen adaylarının gözü Kabine’de
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2024 07:00

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe’de toplanıyor.

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Kabine’nin gündem başlıkları arasında öğretmen adaylarının merakla beklediği atamalar da olacak. 

- ÖĞRETMEN ATAMALARI: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atama takvimi için Kabine toplantısını işaret etmişti. Tekin, “Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Önümüzdeki Kabine Toplantısı’nda bu zaten gündeme gelir” ifadelerini kullanmıştı.

- GAZZE’YE İSRAİL SALDIRISI: Kabine toplantısının gündeminde İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

- EKONOMİDEKİ GELİŞMELER: Toplantıda enflasyon ve fahiş fiyatlara karşı alınan tedbirler değerlendirilecek.

- TERÖRLE MÜCADELE: Yurtiçinde ve Irak ile Suriye’nin kuzeyine düzenlenen operasyonlar ile bölgedeki son durumun değerlendirilmesi bekleniyor. Kabine’de özellikle son zamanlarda yaşanan terör saldırıları detaylı olarak ele alınacak.

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#Kabine#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Yusuf Tekin

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