Öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanıyor... O öğretmene 71 yıl istendi

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Babası ve annesi ayrı olan, babaannesi ile birlikte kalan F.N.Ö., halasına öğretmeninin cinsel içerikli mesajlarını da gösterdi. Şikâyet sonrası öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı. Söz konusu yazışmalar da savcılığa delil olarak sunuldu. Münir Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Ankara 36’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savunma yapan sanık Münir Y., iddiaları reddettiğini belirterek, “Müştekiler bir araya gelip bana kurgu uygulayarak iftira attı. Kutsal kitabımızı ezberlediğini iddia ederek, beni kandırmaya çalışan bir insan bu. İddia edilen fiilleri yaptıysam; en ağır cezayı gönül rahatlığı ile almaya razıyım. Annem, babam bakıma muhtaç. Çocuklarımın bana ihtiyacı var. Bu yüzden tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Daha sonra savcı mütalaasını açıkladı. Münir Y. hakkında ‘gözetim yükümlülüğü olan çocuğa karşı tehdit ile zincirleme şekilde cinsel istismar’ suçundan 71 yıl 11 aya kadar hapis cezası talep edildi. Mahkeme, duruşmayı 17 Şubat’a erteledi.