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Öğrencilik yılları tarihe karıştı

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#Van#Dr. Gürkan İmre#Van Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
Öğrencilik yılları tarihe karıştı
Melike ÇALKAP
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2023 07:00

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan kardiyoloji uzmanı Dr. Gürkan İmre, eğitim hayatına Van’da Kıyıcak Köyü İlkokulu’nda başladı.

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Sonra sırasıyla Gelibolu İlkokulu, Van İmam Hatip Ortaokulu, Edremit Lisesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü’nde eğitim öğretim gördü. Şu anda ilk, orta ve lise eğitimi gördüğü okulların hiçbiri ayakta değil. Dr. Gürkan İmre’nin eski okullarından ikisi 2011 yılındaki Van depremine dayanamadı. Tıp fakültesi öncesi okuduğu son okul olan Edremit Lisesi ise doğrudan deprem sebebiyle değil ama deprem güçlendirme çalışması nedeniyle yıkıldı. İmre’nin üniversite öğretimi gördüğü iki okul binası ise geçtiğimiz günlerde boşaltıldı ve yıkılmak için gün sayıyor.

İmre, eğitim yuvalarının yıkılarak yok oluşlarıyla ilgili “Okuduğum tüm okulların birer birer yıkılmış ya da yıkılacak olması beni üzüyor. O binaları ziyaret edip anılarımı canlı tutmak isterdim. Ancak şimdi ortada bir bina da kalmayınca sanki o günler hiç yaşanmamış gibi geliyor” dedi.

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#Van#Dr. Gürkan İmre#Van Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

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