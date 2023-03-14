Öğrencilik yılları tarihe karıştı

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Sonra sırasıyla Gelibolu İlkokulu, Van İmam Hatip Ortaokulu, Edremit Lisesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü’nde eğitim öğretim gördü. Şu anda ilk, orta ve lise eğitimi gördüğü okulların hiçbiri ayakta değil. Dr. Gürkan İmre’nin eski okullarından ikisi 2011 yılındaki Van depremine dayanamadı. Tıp fakültesi öncesi okuduğu son okul olan Edremit Lisesi ise doğrudan deprem sebebiyle değil ama deprem güçlendirme çalışması nedeniyle yıkıldı. İmre’nin üniversite öğretimi gördüğü iki okul binası ise geçtiğimiz günlerde boşaltıldı ve yıkılmak için gün sayıyor.

İmre, eğitim yuvalarının yıkılarak yok oluşlarıyla ilgili “Okuduğum tüm okulların birer birer yıkılmış ya da yıkılacak olması beni üzüyor. O binaları ziyaret edip anılarımı canlı tutmak isterdim. Ancak şimdi ortada bir bina da kalmayınca sanki o günler hiç yaşanmamış gibi geliyor” dedi.