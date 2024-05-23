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Öğrencileriyle voleybol oynarken hayatını kaybetti

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#Denizli#Öğretmen#Mehmet Ali Toktaş (
Öğrencileriyle voleybol oynarken hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2024 09:07

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde görev yaptığı okulda, teneffüste öğrencileriyle top oynarken kalp krizi geçiren 49 yaşındaki İngilizce öğretmeni hayatını kaybetti.

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Denizli’nin Acıpayam ilçesinde Karahüyük Ortaokulunda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Ali Toktaş (49), öğleden sonra öğrencileriyle okul bahçesinde voleybol oynadığı esnada bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Bunu gören diğer meslektaşları müdahale ettiler.
112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri İngilizce öğretmeni Mehmet Ali Toktaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamayan öğretmenin cenazesi morga kaldırıldı.

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#Denizli#Öğretmen#Mehmet Ali Toktaş (

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