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Öğrencileriyle voleybol oynarken hayatını kaybetmişti! Öğretmene veda

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#Denizli#Acıpayam#Öğretmen
Öğrencileriyle voleybol oynarken hayatını kaybetmişti Öğretmene veda
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2024 15:07

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde Karahüyük Ortaokulu'nda görev yapan 49 yaşındaki İngilizce Öğretmeni Mehmet Ali Toktaş, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Mehmet Ali Toktaş, Asri Mezarlık Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bulunan Karahüyük Ortaokulu'nda görev yapan 49 yaşındaki İngilizce Öğretmeni Mehmet Ali Toktaş, hayatını kaybetmeden birkaç gün önce yakınlarına sırt ağrısı olduğunu söyledi. Okulda ders arasında öğrencileriyle voleybol oynadığı sırada bir anda yere yığılan Toktaş'ı gören meslektaşları sağlık ekiplerine haber verdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Toktaş, Asri Mezarlık Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Meslektaşları ve ailesinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlanan Mehmet Ali Toktaş'ın cenazesinde duygusal anlar yaşandı. Büyük üzüntü yaşayan meslektaşları, Mehmet Ali Öğretmenin ölümünden birkaç gün önce sırt ağrısından şikayet ettiğini ifade etti.

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#Denizli#Acıpayam#Öğretmen

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