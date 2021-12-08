Öğrenci yurdunda vahşet

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ANTALYA Kepez’e bağlı Kültür Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan, Antalya İlim ve Kültür Derneği’nin (Alim Derneği) 4 katlı öğrenci yurdunun yemekhanesinde dün 14.30 sıralarında, yurdun aşçısı İhsan Güney (38), bilinmeyen nedenle Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul’la (18) tartıştı. Aşçı Güney, daha sonra duvara dayadığı Tuğrul’un başını satırla kesti. Güney, kestiği başı, Tuğrul’un cansız bedeninde göğsünün üzerine koyup “Deccal’i vurdum” diye bağırdı. Güney, satırı da gencin göğsünün üzerine bıraktı.

KAPILARI KİLİTLEDİLER

Olayı görüp dehşete kapılan öğrencilerden biri yemekhanenin kapısını kapatıp kilitledikten sonra polisi aradı. İhbar üzerine öğrenci yurduna gelen polis, İhsan Güney’i gözaltına aldı. Kısa süre önce yurtta aşçı olarak işe başladığı öğrenilen İhsan Güney, Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

SESSİZ BİR ÖĞRENCİYDİ

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Mehmet Sami Tuğrul’un kendi halinde sessiz bir öğrenci olduğu kaydedildi.