Öğrenci servisleri dezenfekte edildi

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının Milli Eğitim Bakanlığı’nca belirlenen sınıflarda başlaması dolayısıyla çocukların ulaşımını güvenli ve hijyenik bir şekilde sağlamak isteyen Manavgat Belediyesi ekipleri, toplamda 350 öğrenci servisi aracını dezenfekte etti. Manavgat Servisçiler Odası Başkanı Mustafa Aydın, çalışmanın gerçekleştirilmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, okulların kısmi olarak açıldığını belirterek, "Tüm servis araçlarımız Manavgat Belediyemiz tarafından dezenfekte edilmiştir. Velilerimizin içi rahat olsun, çocuklarımız güven içerisinde araçlarımızdan yararlanabilir. Tüm üyelerimiz, servisçilerimiz ve kooperatifimiz adına Manavgat Belediye Başkanı'mız Sayın Şükrü Sözen’e teşekkür ediyorum" dedi.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, kent genelinde koronavirüs tedbirlerini en üst seviyede tuttuklarını belirterek, "Çocuklarımızın güvenli ve hijyenik bir ortamda okullarına ulaşmalarını sağlamak amacıyla Manavgat Servisçiler Odası’nda hizmet veren 350 servis aracımızda dezenfekte çalışması gerçekleştirdik. Tüm halkımızın içi rahat olsun, biz onların sağlığı için ne gerekiyorsa yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz. Bütün vatandaşlarımızdan maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymasını rica ediyorum" dedi.