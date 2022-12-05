Öğrenci servisinin çarptığı kız kardeşlerden Helen Bali hayatını kaybetti, Hayrunnisa yaralı

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Kaza, sabah saatlerinde Çatak köyünde meydana geldi. Okula gitmek için evden çıkan Helen ile Hayrunnisa Bali kardeşlere, öğrenci taşıyan A.P.'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen servis minibüsü çarptı.

İhbarla Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 2 kardeşi ambulansla Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sağlık durumu kritik olan Helen Bali, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Tedaviye alınan Hayrunnisa Bali'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Gözaltına alınan A.P.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.