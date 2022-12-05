Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Öğrenci servisinin çarptığı kız kardeşlerden Helen Bali hayatını kaybetti, Hayrunnisa yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Bingöl#Karlıova#Öğrenci Servisi
Öğrenci servisinin çarptığı kız kardeşlerden Helen Bali hayatını kaybetti, Hayrunnisa yaralı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2022 12:26

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde öğrenci servisi minibüsünün çarptığı 2 kardeşten Helen Bali (12) hayatını kaybetti, Hayrunnisa Bali ise yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, sabah saatlerinde Çatak köyünde meydana geldi. Okula gitmek için evden çıkan Helen ile Hayrunnisa Bali kardeşlere, öğrenci taşıyan A.P.'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen servis minibüsü çarptı.

İhbarla Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 2 kardeşi ambulansla Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sağlık durumu kritik olan Helen Bali, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Tedaviye alınan Hayrunnisa Bali'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Gözaltına alınan A.P.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bingöl#Karlıova#Öğrenci Servisi

BAKMADAN GEÇME!

Tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşadı, bir hafta sonra sahaya çıktı... Senegal Teknik Direktörü Aliou Cissenin film gibi hikayesi

Tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşadı, bir hafta sonra sahaya çıktı... Senegal Teknik Direktörü Aliou Cisse'nin film gibi hikayesi

#Aliou Cisse
BİR SORUDAN FAZLASI | Sevdiğim kişi ile neden birlikte olmak istemiyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Sevdiğim kişi ile neden birlikte olmak istemiyorum?

#Cinsellik
O da ABDnin yalan makinesi... Her şey ilkokulda bir matematik sınavıyla başladı… Dev bir dolandırıcı mı yoksa hastalık kurbanı mı

O da ABD'nin 'yalan makinesi'... Her şey ilkokulda bir matematik sınavıyla başladı… Dev bir dolandırıcı mı yoksa hastalık kurbanı mı?

#Patolojik Yalancılık

BAKMADAN GEÇME!

Tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşadı, bir hafta sonra sahaya çıktı... Senegal Teknik Direktörü Aliou Cissenin film gibi hikayesi

Tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşadı, bir hafta sonra sahaya çıktı... Senegal Teknik Direktörü Aliou Cisse'nin film gibi hikayesi

#Aliou Cisse
BİR SORUDAN FAZLASI | Sevdiğim kişi ile neden birlikte olmak istemiyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Sevdiğim kişi ile neden birlikte olmak istemiyorum?

#Cinsellik
O da ABDnin yalan makinesi... Her şey ilkokulda bir matematik sınavıyla başladı… Dev bir dolandırıcı mı yoksa hastalık kurbanı mı

O da ABD'nin 'yalan makinesi'... Her şey ilkokulda bir matematik sınavıyla başladı… Dev bir dolandırıcı mı yoksa hastalık kurbanı mı?

#Patolojik Yalancılık