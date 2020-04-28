Öğrenci Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Öğrencinin Eş Anlamlısı

Eş anlamlı sayılan sözcükler birbirinden farklı şekilde yazıya dökülmektedir. Ancak cümle içerisinde aynı anlamı destekledikleri görülmektedir.

Öğrenci Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Türk Dil Kurumu Sözlüğü içerisinde öğrenci için “öğrenim görmek için ders alan kimse” açıklamasına yer verilmektedir. Bunun yanı sıra bilim ya da sanatta bir gözetimcinin disiplini altında ve belli bir konu üzerinde çalışan kişiye de öğrenci denmektedir. Öğrenci kavramı için aynı zamanda talebe ve okul çocuğu terimleri de kullanılabilmektedir.

Öğrencinin Eş Anlamlısı

Türkçede öğrenci teriminin talebe olarak bir tane eş anlamı olduğu görülmektedir. Her iki terime ait örnek cümleler ise aşağıdaki gibidir.

l Salgın sonrasında tüm öğrenciler için belirsiz bir süre tatil ilan edildi.

l Talebelerin yurtdışı eğitim programlarına başvurma hakkı bulunuyor.