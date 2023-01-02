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Oğlunun bıçaklandığı lokantayı basıp, 2 kişiyi yaralayan baba tutuklandı

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#Bursa#İnegöl#Bıçaklı Saldırı
Oğlunun bıçaklandığı lokantayı basıp, 2 kişiyi yaralayan baba tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2023 14:15

Bursa'nın İnegöl ilçesinde oğlunun bıçaklandığı lokantayı basıp, burada 2 kişiyi bıçakla yaralayan Fuat K. (45) tutuklandı.

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Olay, geçen hafta Orhaniye Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Uğur K. (16) lokantaya giderek, burada çalışan Hakkı G.'den (20) borç verdiği parayı istedi. Çıkan kavgada Hakkı G., Uğur K.'yi bıçakla elinden yaraladı. Uğur K. hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli de yakalandı.

Oğlunun yaralandığı kavgayı öğrenen Fuat K. ise kardeşi Murat K. (43) ile birlikte lokantaya gidip, burada tartıştıkları Berkay A. (20) ile Cemal D.'yi (21) bıçakla yaraladı. Kavga polis ekiplerince sonlandırılırken, Fuat K. ile Murat K. gözaltında alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemleri sonrası Fuat K., Murat K. ve Hakkı G., 'yaralama' suçlaması ile adliyeye sevk edildi. Fuat K. tutuklanırken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartı ile bırakıldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. 

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#Bursa#İnegöl#Bıçaklı Saldırı

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